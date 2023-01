Halmai Dániel, Antalics Dániel és Szőke Bálint sem lépett pályára a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely U20 elleni hazai összecsapáson. A vendégek vezetik a korosztályos bajnokságot, s mindössze kétszer kaptak ki eddig a pontvadászat során.

Az első félidőben végig ott loholtak a somogyiak a listavezető nyakán, köszönhetően Paár Márk és Hajduk Attila Dominik ponterős játékának. Még úgy is fel tudták venni a versenyt a riválisukkal a palánk alatt, hogy jelentős magassági fölényben voltak a szombathelyiek, s a házigazdánál több U18-as korosztályú játékos is szerepet kapott. A térfélcsere után növelni tudta előnyét a vendégegyüttes, ám fiatalok ezzel együtt is nagyot küzdöttek, s sok szép hazai megoldásnak tapsolhattak a szurkolók.

Kometa Kaposvári KK U20–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely U20 63–87 (11–20, 21–19, 20–25, 11–21)

Kaposvári Városi Sportcsarnok, 70 néző. V.: Koncsek B., Szecsődi R.

Kometa Kaposvári KK U20: Pucz Z. (2), Óliás G. (8), Paár M. (19), Kárpáti L. (2), Hajduk A. (17/3). Csere: Bogdán D. (-), Fehérvári Cs. (8/6), Yake M. (2), Bellai (-), Czink L. (3), Horváth Á. (2). Vezetőedző: Szőke Balázs, edző: Filipovics Gordan.

A Falco-Vulcano Energia KC Szombathely U20 legjobb dobói: Hansen D. (16/3), Sövegjártó (15), Németh B. (15/9), Takács Z. (13).

Kiállítva: Fehérvári Cs. a 37. percben.