Pádár Nikolett, Molnár Dóra, Ábrahám Minna, Komoróczy Lora, Mészáros Dániel és a magyar váltó tagjainak nevét zengte idén az uszoda. Hiszen a perui junior világbajnokságon másodikak lettek a magyarok az éremtáblázaton hét arannyal és hét ezüsttel, míg Otopeniben a junior-Európa-bajnokságon Magyarország végzett az éremtábla élén hat arannyal, öt ezüsttel és három bronzzal.

A rövidpályás világbajnokság csendes volt, hiszen egy magyar érem született. A 16. FINA Rövidpályás Világbajnokságot Melbourne városában rendezték, amelyen Szabó Szebasztián és Jakabos Zsuzsanna vett részt. Szabó 50 pillangón elképesztő csatában bronzérmet szerzett, negyedik lett 50 gyorson, míg Jakabos 400 vegyesen végzett az ötödik helyen.

Június 12 és 18 között rendezték Madeirán a Paraúszó Világbajnokságot, amelyen kitűnően szerepeltek a magyarok, hiszen kilenc éremmel a tizenharmadik helyen végeztek, pedig csak négy úszó termelte a medálokat. Pap Bianka két aranyérmet és két ezüstöt nyert, Konkoly Zsófia ugyancsak két világbajnoki címet szerzett, illetve egy ezüstérmet.

A római medencés mérleg elsőrangú, hiszen a megfiatalított csapat a második helyen zárt az éremtáblán tizenöt éremmel, ebből öt aranyat, hét ezüstöt és három bronzot. Meglett a századik magyar úszóarany, s sikerült megszerezni a 250. úszóérmet is. A tengerben ezúttal egy érem jutott a magyaroknak: második lett Rohács Réka, Olasz Anna, Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf összetételű kvartett.

A FINA Vizes Világbajnokságon Milák Kristóf hozta a formáját, hiszen a 200 pillangón felrobbantotta a Duna Arénát. Új világcsúccsal, 1:50,34-es idejével lepte meg a közönséget és a világot is. Milák a kettő pille mellé odarakta a 100 pillangót is, így két aranyat szerzett a világbajnokságon. Egyedül ő nyert érmet a medencében, a legközelebb a dobogóhoz Hosszú Katinka 400 vegyesen, valamint Szabó Szebasztián az 50 pillangón elért negyedik helyével volt.

Lupán a nyílt vízi úszók a legjobb szereplést nyújtották a világbajnokságon: váltóban (Rohács Réka, Olasz Anna, Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf) ezüstérmet nyertek, Gálicz Péter pedig 25 kilométeren bronzot szerzett.