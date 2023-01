Számos hazai és több nemzetközi versenyen is vízbe ugrott Kováts Alex, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola serdülőkorú úszója, aki remek eredményekkel zárta a 2022-es esztendőt. A sportoló a romániai Otopeniben, a junior-Európa-bajnokságon, illetve a besztercebányai XVI. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF) is rajthoz állt. Az utóbbit a legjobb magyar versenyzőként egy arany- és két ezüstéremmel zárta. Ezek mellett pedig a kaposvári felnőtt, illetve a szegedi utánpótlás rövidpályás országos bajnokságon is kiemelkedőt úszott. Előbbin ráadásul Sós Csaba, a magyar úszószövetségi kapitány figyelmét is felkeltette.

– Az év első nagy versenye az EYOF volt számomra, amit szuperül zártam, akárcsak az ifjúsági Európa-bajnokságot – fogalmazott Kováts Alex. – A kaposvári országos bajnokságon nagy élmény volt a felnőttek között úszni és egy ötödik helyet szerezni. A szegedi verseny előtt bár voltak lelki gondjaim, de szerencsére ezek csak segítettek, hogy ezen átlendüljek és jól tudjak teljesíteni.

Ezek alapján nem is csoda, hogy a még csak tizenhat esztendős sportoló az év végén átvehette a KASI Emlék­érmet, amelyet a nemzetközi szereplésekért ítéltek a részére.

– Büszke vagyok magamra, hogy ideáig eljutottam és ilyen eredményeket értem el az egyesület, a családom, illetve saját magam számára – tette hozzá Kováts Alex. – Rengeteg embernek tartozom köszönettel, akik mellettem voltak, motiváltak és mindenben segítettek.

Kováts Alex sok társával együtt a kaposvári Csik Ferenc Versenyuszodában megrendezett dél-dunántúli ciklus­zárón búcsúztatta az idei versenyszezont. Az év utolsó versenyén, 200 méter háton szerette volna megdönteni a saját maga által tartott évjáratos csúcsot, de ezúttal nem tudta felülmúlni önmagát.

– Az edzők azt mondták, hogy élvezzem az úszást, adjak bele száz százalékot minden számba – mondta az úszó. – Igyekeztem minden tőlem telhetőt megtenni, nem vagyok szomorú, hogy nem sikerült csúcsot döntenem.

Az ifjú tehetségre 2023-ban is rengeteg verseny és edzés vár. – A jövő évben szeretnék közel kerülni a korosztályos csúcshoz a 200 méteres hát­úszásban, de ezen kívül más nagy célt még nem fogalmaztam meg egyelőre, úgy vélem, idővel rájövök majd, hogy milyen úton kell tovább haladnom – zárta szavait a KASI sportolója.



