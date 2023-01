A párosítás

Killik László Női Magyar Kupa 2023. NKA Universitas PEAC–BKG Príma Szigetszentmiklós, DVTK-Hun-Therm–E.ON ELTE BEAC, Sopron Basket–Atomerőmű KSC Szekszárd, SERCO UNI Győr–Vasas Akadémia. Zsíros Tibor Férfi Magyar Kupa 2023. Sopron KC–MVM-OSE Lions, Szolnoki Olajbányász–Zalakerámia ZTE KK, Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Arconic-Alba Fehérvár, Atomerőmű SE–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét.

Mindkét nem esetében az alapszakasz felénél az előkelőbb helyezést elfoglaló csapat játszhatja otthon a negyeddöntős összecsapást.

A nőknél Sopronban, március 11-12-én kerül sor majd a négyesdöntőre a négy negyeddöntő nyertesei között, míg a férfiaknál április 8-9. az időpont, és Budapest, valószínűleg a Tüskecsarnok a helyszín – jelentette be Bodnár Péter, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének főtitkára a sorsolást megelőzően.

A Kecskemét elleni hazai vereséget követően a DEAC kosárlabda-szakosztályának vezetése felmentette a munkavégzés alól David Dedek vezetőedzőt, helyére a B-csoportos és az U20-as csapatnál dolgozó Andjelko Mandicsot nevezték ki a szezon végéig. A szerb szakember a héten már el is kezdte a közös munkát az első csapattal.

– Nehéz feladat vár ránk, de a felkérést követően nem gondolkodtam sokat, leginkább azért, mert bízom a csapatban, tudom, hogy sokkal többre hivatott ez a keret – nyilatkozta a szakember a DEAC honlapján. – Másrészről a fiatalok miatt kicsit fáj a szívem, hiszen az elmúlt másfél évben komoly munka áll mögöttünk, sikerült feljutnunk a Piros-csoportba, ahol ráadásul jobban teljesítünk, mint ahogy azt bárki várta tőlünk. Az U23-as és az U20-as csapat egy nagyon összetartó és szerethető brigád, bízom benne, hogy a továbbiakban is jól szerepelnek majd, de ami ennél is fontosabb, hogy magas szinten játszhatnak felnőtt kosárlabdát, aminek köszönhetően garantált a fejlődésük, és idővel beépülhetnek az első keretbe is.