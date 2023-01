Nem meglepetés új szakember érkezése, hisz Domján Attila vezetőedző irányításával négy vereséggel zárta az őszt – egy rúgott és tizenegy kapott góllal – a BFC Siófok, ráadásul két újonc – Credobus Mosonmagyaróvár, HR-RENT Kozármisleny – is volt az ellenfelei közt. A frissítést indokolta az is, hogy az utolsó tizenegy forduló egyikét sem úszták meg kapott gól nélkül, ráadásul ezeken huszonegyszer találtak be nekik az ellenfelek, ennek is köszönhetően náluk több találatot csak a Kolorcity Kazincbarcika SC, a Dorogi FC, a Békéscsaba 1912 Előre és a HR-RENT Kozármisleny szedett be! A bajnoki mellett a MOL Magyar Kupa szereplés is csalódás volt, hisz a harmadosztályú ESMTK is megoldhatatlan feladatnak bizonyult, melytől három gólt kaptak idegenben.



Hogy Dragan Vukmirra esett a választás, az annyiban nem meglepetés, hogy Bicskén kezdte a szakmát és az ottani klub, illetve a siófoki közt nagy az átjárás. A megyei bajnoki cím megnyerésekor például Köntös Dániel, Nagy Dániel is játszott a Fejér megyeieknél, ahogy a harmadosztályban Lapos, Török, Lencsés, vagy Németh, de a jelenlegi tréner, Csordás Csaba is a balatoniaktól érkezett Bicskére. Dragan Vukmir két és fél szezont követően távozott a BTC-től és vette át a Szeged-Csanád Grosics Akadémia irányítását Dobos Barnától. Az utóbbi ősszel huszonegy bajnokin huszonöt, míg Dragan Vukmir tavasszal tizenhéten már harmincegy pontot gyűjtött, majd a következő bajnokságban (2021/2022) a dobogóig vitte a Szegedet. A Tisza-partiakharmadikok voltak, amikor az utolsó hét fordulóra Diósgyőrbe szerződött, ami nem volt jó döntés, hisz végül a Szeged és a DVTK is lemaradt az élvonalról, ráadásul tavaly augusztusban, öt fordulót követően távozni kényszerült! Diósgyőrben összesen tizenkét találkozó jutott neki öt győzelemmel, két döntetlennel és öt verséggel. Remélhetőleg Siófokon újra egy, a szegedihez hasonlóan sikeres szakasz következik a pályafutásában.



Nem ment ősszel a védekezés

A legutóbbi szezonhoz képest a védekezésben esett vissza leginkább a BFC Siófok, mely tavaly ősszel huszonhárom, most viszont harminchárom gólt kaptak és ez nem azért van, mert Hutvágnernek rossz ősze lett volna a kapuban. A sok kapott gól ellenére nagyon bízott a hátsó alakzatában Domján edző, Polényi és Varga például minden találkozón lehetőséget kapott, pedig nem tudták azt a teljesítményt nyújtani, mint az elmúlt szezonban és ez Varjasra is igaz... Major "betuszkolása" a középpályára sem volt sikeres, tízszer kezdett és ebből csak kétszer nyertek, de Winter sem volt jó ómen, hisz kétszer kapott lehetőséget, mindkétszer vereség volt a vége. Miközben Polényi tizenhét, Varga tizenhat találkozón végig játszott a húszból, Baloghnak egy, Horváth Péternek pedig két bajnoki jutott elejétől a végéig. Az ősszel ráadásul huszonnyolcan kaptak Domján edzőtől lehetőséget, a kevesebb talán több lett volna... Kilencven vagy annál kevesebb percet hatan – Forgács, György, Keresztes, Kerezsi, Kulifay, Nagy-Kolozsvári – töltöttek pályán, de Dénes 196, Pataki 220, Nyitrai 241 perce sem túl sok. Eördöghről is szólni kell, aki alapember volt az elmúlt szezonban, harminchárom meccsen játszott, most viszont csak tizennégynél jár és ebből is csak nyolcszor volt kezdő. Meg kell azt is jegyezni, hogy voltak olyan igazolások a nyáron, mint Vágóé, Nyárié, vagy épp Makraié, akiktől többet vártak a Balaton partján. Az utóbbi estében ez nem is igazán derülhetett ki, hisz csak hat meccsen játszott, háromszor kezdőként.



Dragan Vukmir a tizenharmadik

Amióta 2013-ban búcsúzott az élvonaltól, Dragan Vukmir már a tizenharmadik, aki irányítja sárga–kékeket, közülük Mihalecz István az egyetlen, aki két alkalommal is megtette ezt. A teljesítményük számokban:



Horváth Károly: 42 mérkőzés, 14 győzelem, 16 döntetlen, 12 vereség (46%).

László András: 3 mérkőzés győzelem nélkül, 2 döntetlen, 1 vereség (22,2%).

Soós Imre; 15 mérkőzés, 6 győzelem, 2 döntetlen, 7 vereség (44,4%).

Goran Kopunovic: 50 mérkőzés, 19 győzelem, 7 döntetlen, 24 vereség (42,7%).

Disztl László: 28 mérkőzés, 7 győzelem, 9 döntetlen, 12 vereség (35,7%).

Varga Attila: 35 mérkőzés, 12 győzelem, 9 döntetlen, 14 vereség (42,85%).

Mihalecz István: 32 mérkőzés, 8 győzelem, 12 döntetlen, 12 vereség (33,33%).

Márton Gábor: 9 mérkőzés, 6 győzelem, 1 döntetlen, 2 vereség (70,37%).

Gál István: 40 mérkőzés, 15 győzelem, 11 döntetlen, 14 vereség (46,66%).

Waltner Róbert: 14 mérkőzés, 5 győzelem, 0 döntetlen, 9 vereség (35,71%).

Domján Attila: 58 mérkőzés, 21 győzelem, 19 döntetlen, 18 vereség (47,1%).