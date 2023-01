A férfiaknál Dina Márton egyedüliként tekerte egy órán belül a hétkörös távot. A cseh ATT Investments kontinentális csapatához szerződött Dina már az első körben otthagyta riválisait, és magabiztosan diadalmaskodott.

Dér Zsolt országúti szövetségi kapitány az MTI-nek kifejtette: a lendületes, jó pályán, száraz időben rendezett verseny ideális volt. A felnőtt elitkategória mellett masters és utánpótlás-korosztályok viadalait is megtartották, mint Dér Zsolt kiemelte: a fiatalok számára is jó, hogy télen is tudnak versenyezni, ez segíti felkészülésüket az országúti szezonra.



Eredmények:

cyclocross (terepkerékpár), magyar bajnok:

férfiak, magyar bajnok (7 kör, 18,9 km):

--------------------------------------

1. Dina Márton (ATT Investments) 59:27 perc

2. Valent Márk (Epronex-Hungary) 1:01:06 óra

3. Darányi Bence (Buruczki Training System) 1:02:49



nők, magyar bajnok (5 kör, 13,5 km):

----------------------------------

1. Vas Kata Blanka (SD Worx) 46:29 perc

2. Schmidel Regina (Cube-Csömör) 48:27

3. Szekeres Viktória (KTM Team Hungary) 1 kör hátrány