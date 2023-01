Novemberben már elrajtolt az NCAA Divízió 1-es kosárlabda-bajnokság, ahol a Saint Francis College – Brooklyn egyből egy mély hullámvölgybe került, ám a rengeteg befektetett munkának köszönhetően most úgy fest, hogy végül sikerült kilábalniuk a lányoknak.

Január másodikán kezdődtek a konferenciamérkőzések, ahol Varga Eszterék egyből 2/2 győzelemmel indítottak. Így eddig veretlenül, holtversenyben a Northeast Conference élén helyezkednek el.

Az első meccsen a Merrimack College volt az ellenfél, amellyel szemben 66–59 arányú győzelmet arattak, majd hasonlóképpen alakult a forgatókönyv a Central Connecticut State University együttese ellen is, hiszen e riválist 65–59-re múlták felül.

A volt kaposvári, majd Pécsen kosárlabdázó Varga Eszter a CCSU elleni összecsapáson egészen impozáns számokat hozott össze; harmincöt percet töltött a pályán, ahol tizenegy pontot dobott, kilenc lepattanót szerzett és hat aszisztot tett hozzá a saját statisztikájához.

Ugyancsak említésre méltó az is, hogy a csapatban a másik magyar játékos, Altmann Anna már elsőévesként is folyamatosan pályára kerül, így már freshman létére is belekóstolhat a Divízió 1-es kosárlabda ritmusába.