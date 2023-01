Csak néhány pillanat erejéig tudta átvenni a vezetést a Fino-Kaposvár, de a Debreceni EAC nagyon okosan és tudatosan megszervezte a játékát. A Cesar Coelho Babel Willian, Almora Nunez Gustavo Lazaro alkotta külföldi duó csapata 25 pontjából 14-et termelt, s a másik külföldi játékosuk, Moret Vargas Marlon is kivette a részét a pontok gyártásából, mint ahogy a karmesterük, a korábban Kaposváron is megfordult Tóth András sem maradt adós. A második játékrész elejét is érthetetlenül átaludta a házigazda kaposvári együttes: már 5–0-ra vezetett a DEAC, amikor meg tudtuk szerezni az első pontunkat. Ebben a szettben végig csak kapaszkodtunk a jól, pontosan és lelkesen játszó vendégek után, akik végül fölényesen nyerték ezt a játszmát. A brazil légiós, Williant képtelenség volt tartani: ebben a felvonásban egymaga kilenc pontot jegyzett. A harmadik, utolsó játékrészben egészen a szett (nem egészen) első felében a Finónál volt az előny még úgy is, hogy rengeteg hibával játszottak, s egymás után rontották el a nyitásokat. Aztán amikor Willian mellett mások is pontosan céloztak, akkor végérvényesen eldőlt a játszma, s egyben a 65 percig tartó mérkőzés sorsa.