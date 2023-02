A mérkőzést a hazaiak kezdték jobban, hiszen már rögtön az elején kialakítottak egy kilencpontos előnyt; 4–0-ás csabai vezetés után kért időt Vincent Lacombe, ám ez nem törte meg a BRSE lendületét. Emellett Bodnár Dorottya nevéhez ekkorra már négy ász nyitás is fűződött. Sok hibával játszott a KNRC, s a fogadásuk sem állt túl stabil lábakon. 9–0 után szerezte meg Isidora Ubavic a vendégek első pontját, majd Szedmák Réka folytatta egy ásszal. Ám a menetelés nem tartott sokáig, a kaposváriak egyelőre nem találtak ellenszert a hazaiak agresszív játékára. Javarészt a viharsarkiak hibáiból szerezték csak a pontokat. 20–4 után Ubavic bombázott, majd Szedmák és Gyimes Zsófia blokkja is pontot ért. Majd Marta Drpa szerez szettlabdát a csapatának, az elsőt még hárítja a Kaposvár, de Szedmák nyitásrontásával 25–11-re nyeri az első etapot a BRSE.

A második játszma első öt pontját ezúttal a somogyiak szerezték, most a csabaiak kezdték több hibával a felvonást. Az első két egységüket csupán Szedmák újabb nyitásrontásával és Ubavic hibájával gyűjtötték be. A kaposvári 5–0 után egy viharsarki 4–0 következik, de a vendégek nem adtak esélyt az egyenlítésre. 5–9-es állás után kért időt a mérkőzés során először Tóth Gábor. Ebben az etapban leginkább egymás hibáiból építkeztek a felek. A jó kezdés után végig a somogyiak voltak lépéselőnyben, s tartani is tudták az ötpontos előnyüket. 22–14-nél már nyolc is volt közte, s Rosane Maggioni ászával szettlabdához is jutott a KNRC. Az elsőt még hárította a BRSE, de Bagyinka Fanni rossz nyitásával kiegyenlítettek a vendégek.

A harmadik játszmára már magabiztosabban tért vissza a pályára a házigazda, s szoros csata volt látható, kettő pontnál nem volt nagyobb a különbség. Egészen 10–7-ig alakult így a küzdelem, ekkor a csabaiak nagyobb előnyt tudtak kialakítani. Ezután kétszer is időt kértek a somogyiak, de a Békéscsabát ez nem állította meg, innentől kezdve már a hat-hét pontos vezetését őrizte meg. A viharsarkiak 25–16-ra nyerték a harmadik felvonást is.

A negyedik játszmában továbbra is magabiztosak voltak a hazaiak, s a sáncmunkájuk is remekül működött. Hullámvölgybe kerültek a vendégek, 6–2-nél időt is kértek. Ebben a szettben is javarészt a csabaiak hibáiból tudtak építkezni. 20–9 után Bodovics Hanna nyitott két ászt, ekkor Tóth Gábor is inkább magához hívta a csapatát. Ám aztán a somogyiak zsinórban hat egységet gyűjtöttek, ennek a menetelésnek végül Glemboczki Zóra vetett véget. Egyik szettben sem volt igazán kiélezett a küzdelem, 24–17-nél aztán a BRSE le is zárta a találkozót, így aztán az ő markába kerül az előny a Magyar Kupában.

Swietelsky-Békéscsaba–Kaposvári NRC 3–1 (11, –16, 16, 17) Békéscsabai Városi Sportcsarnok, 950 néző. Vezette: Árpás, Bátkai-Katona. Swietelsky-Békéscsaba: Vasileva (13), Bodnár (16), Drpa (17), Glemboczki (10), Pintér (7), Bagyinka (1). Csere: Molcsányi (liberó), Oliinyk (-), Aktas (2). Vezetőedző: Tóth Gábor. KNRC: Maggioni (4), Szedmák (19), Bodovics (3), Ubavic (14), Godó (5), Gyimes (3). Csere: Rády (liberó), Radnai Lili (-), Radnai Luca (-), Renko-Ilic (-). Vezetőedző: Vincent Lacombe.

Tóth Gábor: – Az eredménnyel elégedett vagyok, hiszen nagy lépést tettünk a kupadöntő felé, de természetesen még nem lefutott a párharc, hiszen Kaposváron is szükségünk lesz minimum két szettre. A második játszmában beragadtunk egy állásba, ez nem túl biztató a jövőre nézve és ezen dolgozunk kell, illetve szükséges csiszolnunk a centertámadásainkon.

Vincent Lacombe: – Azt gondolom, ma este a jobb csapat nyerte a meccset. Ahhoz, hogy egynél több játszmát tudjunk nyerni, jobban fel kell pörögnünk a mérkőzés előtt. Várjuk a visszavágót, hiszen a párharc még nincs eldöntve.