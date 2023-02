A múlt heti mátrafüredi közös edzőtáborozás után szerdán kiutazott csapat tagja a tavaly őszi törökországi korosztályos világbajnokságon küzdelemben ezüstérmet nyert Loyal Lili, és az ugyanott bronzérmes Kopfer Anna. Szintén az indulók között van a korábbi kétszeres Eb-érmes Ilankovic Aleksandra, aki már a felnőtt válogatottnak is oszlopos tagja, és jó eséllyel pályázik arra, hogy ott legyen az őszi felnőtt világbajnokságon, amelyet a Tokióban az olimpián is bemutatkozott küzdősport történetében először Magyarországon rendeznek október 24. és 29. között. Szintén tatamira lép Cipruson a 2020-as budapesti kontinensviadalon aranyérmet nyert Jakubovics Dalma, valamint a fiúknál a formagyakorlatban az elmúlt években kétszer is Európa-bajnoki dobogóra állt Bárdos Ádám. Jól sikerült felkészülést követően a válogatott szakvezetése két-három érem megszerzésében bizakodik Cipruson.

Korosztályos Európa-bajnokság, Larnaca, a magyar indulók:

Formagyakorlat (kata):

Fiúk:

U21: Bárdos Ádám

Junior: Bérczes Botond

Kadet: Gulyás Gergely

Csapat: Bérczes Botond, Elekes Máté, Simák Dániel

Lányok:

U21: Tóth Vanda

Kadet: Fodor Amira

Csapat: Hógenburg Luca, Kiss Kitti, Rudolf Kíra

Küzdelem (kumite):

Fiúk:

U21:

60 kg: Szabó Marcell

67 kg: Béres Botond

84 kg: Dvorák Ádám

+84 kg: Frankó Dániel

Junior:

55 kg: Szőcs Ambrus

61 kg: Dévényi Bence

68 kg: Princz Zalán

76 kg: Olajos Marcell

+76 kg: Szodorai Bence

Kadet:

52 kg: Tóth Zsombor

57 kg: Tóth Máté

63 kg: Nádudvari-Kiss Ambrus

70 kg: Oroszvári Alex

Lányok:

U21:

50 kg: Jakubovics Dalma

55 kg: Szodorai Bianka

61 kg: Ilankovic Aleksandra

68 kg: Ádám Alexandra

Junior:

48 kg: Gáspár Laura

53 kg: Bús Alíz

66 kg: Loyal Lili

+66 kg: Fleischer Dóra

Kadet:

47 kg: Dalnoki Szófia

54 kg: Bagotai Viola

61 kg: Bogdán Panna

+61 kg: Kopfer Anna