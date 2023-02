A mérkőzés elején még felváltva születtek a pontok, majd az idő előre haladtával egyre nagyobb lett a házigazda kaposváriak előnye. A teljes képhez tartozik, hogy a vendég kecskemétiek sokat rontottak, ugyanakkor a Fino kezdőcsapatának a tagjai már az első játékrészben mind feliratkoztak a pontszerzők közé. A folytatásban – legalábbis a második felvonásban – megváltozott a játék képe. A Kecskemét már a szett elején három pontos előnyt harcolt ki (2–5), s bár többször is sikerült felzárkózni, ezt a játszmát végül a vendégek húzták be. A harmadik és a negyedik, utolsó játékrészben ismét változott a játék. Miután a Fino elengedte a második szettet, így a folytatásban már nagyon oda kellett figyelni és koncentráltan játszani. A vendégek – mint ahogy tették azt a nyitó játszmában – most is már a szettek első felében kikérték mindkét idejüket, ám a lendületbe jött Fino-Kaposvárt képtelenség volt feltartóztatni. Végül 83 percnyi csata után ünnepelhetett a házigazda somogyi együttes, amely a Kecskemét elleni hazai sikerével visszakerült (az 5–8. helyekért kiírt középszakasz) élére.