Dortmund elleni visszavágónak remek alapot adott a Mosonmagyaróvár elleni szerdai kupagyőzelem. A somogyi csapat utazása körül azonban bonyodalmak adódtak. Sztrájk miatt ugyanis több német repülőtéren, így Dortmundban is leáll a légi forgalom. Felvetődött, hogy busszal közelítik meg a mérkőzés helyszínét, de szerencsére adódott egy lényegesen jobb alternatíva. Pénteken a Budapest–Köln útvonalon repültek, ahonnan busszal mentek a mintegy 100 kilométere fekvő Dortmund városához. Szombaton egy gyors városnézés és egy átmozgató edzés vár a csapatra. Lakatos Rita és Lapos Laura mellett az utazó keretből sérülés miatt kimaradt Ana Kojic.

A tabellára nézve kijelenthető, hogy a matematika roppant egyszerű: a Molde és a Besancon kiesett, az SKC és a Dortmund pedig az utolsó játéknap eredményétől függetlenül ott van a negyeddöntőben. A vasárnapi mérkőzésnek mégis óriási tétje lesz, a csoportelső ugyanis elkerüli a végső győzelemre is esélyesnek tartott Herning-Ikast csapatát. Az utolsó játéknap egymás elleni mérkőzése előtt mindkét csapat nyolc-nyolc pontot szerzett, így egy esetleges siófoki győzelem esetén megnyerik a csoportot, bármilyen arányú vereséggel pedig a kvartett második helyén végeznek. A Kiss Szilárd Sportcsarnokban elért háromgólos (27–24) győzelemnek akkor lehet jelentősége, ha döntetlen születik. Ebben az esetben ugyanis a mérleg nyelve a párharcon belül szerzett pontok tekintetében uros Bregárék irányába billenti a mérleg nyelvét, a gólkülönbséget nem kell figyelni.

A találkozó eredetileg Hammban, a Westpress Arénában lett volna, de a BV Borussia 09 Dortmund menet közben változtatott és „hazavitte” a mérkőzést, mely így a 11000 néző befogadására alkalmas Westfalenhalle parkettjén lesz. A német klub célja, hogy megdöntse a jelenlegi nézőcsúcsot, ezért Alle in die Halle (Mindenki a csarnokba!) – mottóval hatalmas kampányba kezdett. Több mint 8000 belépő már elkelt, és a hazai klub bízik benne, hogy sikerül teltházat varázsolni és tovább népszerűsíteni a kézilabdát a városban. Kiváló hangulatra, fantasztikus és minden bizonnyal feledhetetlen sportélményre számíthatnak tehát vasárnap a balatoni játékosok. Ami a megdöntendő rekordot illeti, 1997-ben voltak a legtöbben a fent említett arénában, amikor a Dortmund mintegy 8700 szurkoló előtt fogadta az Olimpija Ljubljanát az EHF-kupa döntőjében.

Henk Groener együttese a Kiss Szilárd Sportcsarnokban elszenvedett vereség óta hét meccsen lépett pályára és ebből hatot meg is nyert. A Besancon elleni idegenbeli siker után a Bensheim-Auerbach elleni Német Kupa búcsú komoly meglepetés volt. Azóta viszont zsinórban öt győzelmet gyűjtött be a sárga-fekete alakulat, mely tízgólos különbséggel nyert a Besancon ellen, amit azért érdemes külön is kiemelni. A somogyiakhoz hasonlóan a Dortmund is játszott hétközi mérkőzést, a Neckarsulmer elleni bajnokit félgőzzel is behúzta az együttes.

A két csapat első mérkőzésén Alina Grijseels hatástalanítása remekül sikerült és ezúttal is ez lehet a kulcs, de Dana Blackmann és Meret Ossenkopp támadásban nyújtott teljesítményére is figyelni kell. Azt pedig nem szabad hagyni, hogy a holland válogatott Yara ten Holte a gólvonalon elkapja a fonalat.