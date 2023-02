A legutóbbi szezont negyedikként záró Vácból a nyáron Szilágyi Zoltán vezetőedző mellett Hámori és Kácsor Debrecenbe szerződésével 234 találat távozott, ám mindezek ellenére remekül teljesítenek, hisz tizennégy forduló után tizennyolc ponttal negyedikek, miközben az Európa Liga és Magyar Kupa-meccseken is pályára kellett lépniük. Az európai kupasorozattól a csoportkörben búcsúztak, ám a hazaitól nem, az EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE szerdai, idegenbeli legyőzésével (22–24) a nyolc között vannak.

Az őszi második fordulóban Balatonbogláron győzni tudtak kettővel (28–30) remek első félidei teljesítményükkel, melyben hatgólos előnyt gyűjtöttek, tizenhét gólt elérve. Idegenbeli bajnokin ez rekord tőlük, ennél többet a nyitó játékrészekben még nem dobtak senkinek, csak otthon a Békéscsabának, tizennyolcat. A legnagyobb baj boglári oldalon arra a találkozóra visszagondolva, hogy nem tűnik úgy, hogy azóta az idő előrehaladtával Bohus Beáta tanítványai beleerősödtek volna az élvonalba, felvették volna annak ritmusát. Az első négy fordulóban 27,5 gólt dobtak átlagban, de még az ötödikben, Győrben is jól teljesítettek, ahol húszig jutottak, ám a folytatásban lejátszott tíz mérkőzésen mindössze 21,2 gólt szereztek átlagban, huszonhatnál nem is értek el többet, azt is csak egyszer, a Motherson-Mosonmagyaróvári KC ellen. Győrben Ambros Martín még úgy beszélt Uhrin Liliről, mint a jövő egyik nagy tehetségéről, aki előtt olyan nagy klubok ajtaja is nyitva állhat, mint a Győr. Kétségtelen, akkor még úgy is tűnt.

Az akadémisták jelenleg tizenegy meccses nyeretlenségi szériában vannak, óriási meglepetés lenne, ha pontot tudnák szerezni attól a Váctól, melyben a válogatott Kuczora Csenge egymaga több találatot jegyez, mint a másik oldalon Uhrin és Varga együttvéve. Ráadásul az élvonal leggyengébb idegenbeli mutatójával bír Bohus Beáta együttese az egyetlen szerzett pontjával, övék a legkevesebb lőtt gól, 21,1 átlaggal. A Praktiker–Vác ellenben kemény dió saját közönsége előtt, szezonbeli tizenkettő találkozójából csak hármat vesztett el, a Győri Audi ETO KC (17–28), a német Thüringer HC (28–34) és a román SCM Râmnicu Vâlcea (26–28) ellenit. –Most már rendelkeznek fél éves NB I-es rutinnal és tele vannak tehetséges játékosokkal – mondta Herbert Gábor a piros–kékek trénere az akadémistákról. – Kevés időnk volt a felkészülésre ismét, de bízom benne, hogy megbeszélteket be tudják tartani, legfőképp meg tudjuk szerzeni a visszarendeződésünket, ami nagyon fontos lesz.

Miközben Herbert Gábor a kevés felkészülési időre panaszkodik, boglári oldalon ez nem jelent gondot, összehasonlításként idén a váciaknak ez a tizenkettedik tétmérkőzése, játszottak többek közt Romániában, Franciaországban és Németországban is, míg az akadémistáknak ez mindössze a hatodik találkozója lesz. Ha más nem is, de ez kínál némi esélyt a vendégeknek.