Szombaton kezdetét veszi a férfiteke szuperliga tavaszi szezonja, az Investment Közutasok Kaposvári TK csapata a harmadik helyről várja a folytatást. A november tizenkettedikén befejeződött őszi szezont követően igencsak eseménydús „téli szüneten” vannak túl a somogyiak. Lezajlottak az utánpótlás- és senior egyéni bajnokságok, amelyeken a legfényesebb eredményt az U23 kategóriában induló Juhász Bence érte el, aki a sprint és az összetett egyéni versenyszámban is bronzérmet szerzett. A serdülők országos döntőjét Kaposváron rendezték meg, mely ismét elnyerte a Magyar Teke Szövetség tetszését, így további rangos eseményekre is eséllyel pályázhatnak a Közutasok.

Megkezdődtek a Magyar Kupa küzdelmei is, az első fordulóban a Tatabányai SC II.-es csapatát, a második fordulóban az MVM Gáz SE csapatát búcsúztatta az Investment, így már a legjobb nyolc csapat között van az együttes. Ha a következő kört is sikerrel veszik, akkor a júniusi négyes döntőben léphetnek majd pályára. Decemberben a szövetségi kapitányok kihirdették a 2023-as megméretésekre készülő válogatottak bő keretét, melyben helyet kapott a kaposváriak két kiválósága, Brancsek János és Botházy Péter is.

Januárban egyéni és páros tekeversenyt rendeztek a Közutasok a csapat korábbi játékosa, vezetője, edzője, Schleining Endre emlékére. A kaposvári tekepályán ez volt az eddigi legsikeresebbnek mondható erőpróba, összesen majdnem háromszáz nevezés érkezett.

A sűrű program miatt így nem is nagyon volt lehetőség leállni, a csapat nagy része folyamatosan edzésben volt, igaz a komolyabb felkészülés január első felében kezdődött. Nagyon jó hír az investmentesek számára, hogy Kovács Gábor újra edzésbe állt. A kaposváriak egyik nyári szerzeménye betegség miatt a teljes őszi szezont kénytelen volt kihagyni, január végére viszont teljesen felépült, ezért mostantól a sokszoros válogatott játékos is bevethető. Szükség is lesz rá, hiszen a Közutasok mindenképp szeretnék megőrizni a tabella harmadik pozícióját, ami nem ígérkezik könnyűnek.

Szombaton a kilencedik helyen álló Ferencvárosi TC lesz az ellenfél a kaposvári tekecsarnokban, aztán két kulcsfontosságú mérkőzés következik előbb Győrben, majd újra hazai pályán a Répcelak ellen. Ezután sem lesz megállás, Ajka, Kazincbarcika, Szeged és Köfém lesz a soron következő ellenfél. Az átalakított versenynaptár miatt (az eredeti időpont helyett később veszi kezdetét a tavaszi szezon) mindössze egy hétvégén lesz szünet – húsvétkor –, a fordulók folyamatosan követik egymást. A végére még egy zalaegerszegi és egy hazai fellépés marad a Szentgotthárd ellen. Ha az Investment Közutasok Kaposvári TK át tudja menteni az őszi szezon végén mutatott formát és eredményességét, akkor sikerülhet elérni a célt, mellyel a következő szezonban a nemzetközi kupákban is bemutatkozhat a somogyi együttes.

Az országos serdülő és ifjúsági egyéni bajnokságokat követően eldőlt kik lettek az Év utánpótlás-játékosai is. Az ifjúsági férfi kategóriában Juhász Bence (Investment Közutasok Kaposvári TK) érdemelte ki az elismerést.