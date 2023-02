Remek szezonja van az akadémistáknak, legutóbb újoncként – az őszi tizennégy bajnokin mindössze három pontot szerezve – tizenöt ponttal zártak, míg most tizenegy fordulóval a vége előtt már van nekik tizennégy. Sótonyi edző tanítványai lényegesen kiegyensúlyozott(abb) teljesítményt nyújtanak, hisz amíg legutóbb akadt egy tizenkét meccses nyeretlenségi szériájuk, most a leghosszabb negatív sorozatuk négy találkozóból állt, ráadásul az FTC, Telekom Veszprém, HE-DO B. Braun Gyöngyös, OTP Bank-PICK Szeged volt az ellenfelük. A középmezőny tagjaként nem kell hátrafelé tekingetniük, vagyis nyugodtan készülhetnek Delyék az Omszk parki összecsapásra, ráadásul nagyon megy nekik a CYEB–Budakalász ellen, hisz ebben a szezonban már kétszer legyőzték őket, az ősszel bajnokin otthon öttel (28–23), majd februárban Magyar Kupa találkozón idegenben eggyel (25–26). Az utóbbi volt az első veresége hazai pályán Csoknyai István tanítványainak, pedig megelőzően játszott ott többek közt az FTC, a Balatonfüredi KSE és a HE-DO B. Braun Gyöngyös is.

A Kalász elleni boglári sikerek titka az első félidőkben keresendők, mindkétszer mindössze nyolc gólt engedtek ellenfelüknek a nyitó harminc percben. Még a Telekom Veszprémnek is dobtak tízet, de az akadémisták ellen valahogy nem megy nekik. Az utóbbiaknak is megvan a maguk keresztje a tabellán mögöttük álló Dabas KC személyében, melynek képtelenek húsz gólnál többet dobni! Kettőből kétszer ki is kaptak tőlük, a második volt a fájóbb, hisz azzal elestek a Magyar Kupa Final Fourtól. Legalább huszonhármat mindenki ellen elértek, de Dabassal szemben valamiért leblokkolnak, így lehetnek a kalásziak is velük.

Az eddigi két NEKA-siker fényében arra számítani lehet, hogy a házigazdák mindent meg fognak tenni a két pontért, háromból háromszor kikapni a somogyiaktól kellemetlen lenne számukra, ráadásul az idén még nem nyertek, háromból háromszor buktak, így szükségük lenne már némi sikerélményre. Az említett, HSA NEKA elleni Magyar Kupa vereséget követően bajnokin kikaptak a OTP Bank-PICK Szegedtől hazai pályán tizennéggyel (23–37), majd idegenben a Fejér-B.Á.L. Veszprémtől (32–24), melynek ez mindössze a harmadik sikere volt. Könnyed két pont volt ez nekik, hisz nyolccal nyertek, ami arra utal, hogy nincsenek a legjobb formában Varjú Martinék, akik ezen a három meccsen huszonnégy gólt dobtak átlagban.

Delyék esetében a legfontosabb kérdés, hogy találnak-e motivációt a szezon hátralévő részére, ám a legutóbbi, Sport36–Komló elleni hazai sikerük azt mutatja, hogy nem elégedtek meg azzal, amit eddig elértek. A kilencgólos magabiztos győzelem (27–18) ellenére komoly küzdelem zajlott a pályán, melyet követően hét (!) mezt kellett pótolni boglári oldalon. Ha továbbra is ebben a szellemben teszik a dolgukat, akkor Sótonyi László edző együttese nehéz feladat elé állíthatja újra a CYEB–Budakalászt, illetve a hátralévő ellenfeleket.