A Pécs elleni rangadón elért sikerrel felvértezve utazott a bajnoki címvédő, Magyar Kupa győzés és tizenhat forduló után még mindig száz százalékos Ferencváros otthonába a Kaposvári VK. A somogyiakat bár mentálisan feltüzelte az ősi rivális legyőzése, de a siker fizikálisan sokat kivett Surányi László tanítványaiból, akik közé visszatérhetett az eltiltását letöltő ifjabb Berta József. A találkozó első perceit talán emiatt kezdte jobban a hazaiak, akik húsz másodperc elteltével Stylianos Argyropoulos-Kanakakis révén megszerezték a vezetést. A görög légiós gyorsan megszerezte a második, majd a harmadik találatát is, a kettő között pedig Fekete Gergő értékesített egy ötméterest. A KVK ezt követően tudott csak szépíteni, miután Kacper Langiewicz harcolt ki ötméterest, melyet ifjabb Berta József váltott gólra, azonban ezzel az egy találattal be kellett érniük a somogyi pólósoknak az első felvonásban, melyet öt góllal nyert meg az FTC. Az elsőhöz képest a második negyedben már nem potyogtak a gólok, a felvonás közepéig kellett várni, amíg egy Aleksa Petrovski lövése utat talált a Fradi kapujába. A hazaiak válaszára nem kellett sokat várni, majd hiába védett büntetőt is Csoma Kristóf, a budapestiek hétre növelték előnyüket a nagyszünetre.

A fordulást követően Nagy Ádám fokozta tovább az amúgy is tetemes hazai fórt, ráadásul a fővárosika igen kevés gólon tudták tartani a Kaposvárt, amely ebben a játékrészben is csak egyszer volt eredményes. Az FTC így előbb beállított azt a tízgólos különbséget, amivel a Csik Ferenc Versenyuszodában is nyerni tudott, majd még ezt is növelte. Az utolsó etapban viszont a KVK kezdte a gólgyártást, az eltiltásából visszatérő ifjabb Berta József a második büntetőjét is értékesítette, azonban ezzel ellőtte az összes puskaporát a somogyi gárda. A Fradi viszont nem, a hazaiak ugyanis az utolsó percekben is megszórták a Kaposvárt, s szezonbeli legfölényesebb – tizenhatgólos – sikerüket aratta a bajnokságban.

Az FTC vízilabdázói így egy kiütéses sikerrel hangoltak a Novi Beograd elleni Bajnokok-Ligája mérkőzésre, melyen a csoport második helye a tét a fővárosiak számára. A kaposváriaknak pedig sokat kell majd javítaniuk a támadójátékon, hiszen csak két gólt szereztek akcióból.

FTC Telekom–Kaposvári VK 20–4 (6–1, 3–1, 5–1, 6–1)

Budapest, Népliget, 250 néző. Vezette: Petik A., Kendeházi M.

FTC Telekom: Vogel Soma – Pohl Z. (2), Argyropoulos-Kanakakis (5), Ubovic, Fekete G. (5), Damonte (2), Nagy Á. (1). Csere: Molnár E. (1), Haverkampf, Vadovics (1), Varga B. (1), Varga V., Simon S. (2). Vezetőedző: Varga Zsolt.

Kaposvári VK: Csoma – Petrovski (1), Szatmári, Aranyi, Juhász-Szelei, Takács J., Horváth Á. (1). Csere: Szilágyi (kapus), Klinger, Langiewicz, ifj. Berta (2), Pellei F., Palatinus, Vörös. Vezetőedző: Surányi László.

Gól emberelőnyből: 8/4, illetve 7/1.

Gól ötméteresből: 2/1, illetve 2/2.

Kipontozódott: Varga B. (27. p.).