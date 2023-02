A bogláriak egy körrel előrébb vannak, így már a négy közé jutásért, a Final Fourért lépnek pályára. AZ SKC már többször megtapasztalhatta a négyes döntők hangulatát, míg a HSA NEKA történelmi lehetőség előtt áll, melynek elérésére minden esélyük megvan az őszi, dabasi meccsükből kiindulva, melyen egyetlen góllal kaptak ki (20-21) a szezon leggyengébb támadójátékával. Ez az egy olyan bajnoki volt, mely miatt hiányérzete lehet Sótonyi László vezetőedzőnek.

– Magunkat vertük meg – mondta a beálló Karai Miklós. Igaza volt, két büntető mellett ziccerek sokaságát hagyták ki, de a kiállítási arány sem nekik kedvezett. Remélhetőleg fordul a kocka, most összejön, ami akkor nem, ráadásul egy iksz is elég nekik a továbbjutáshoz. Temesváriék porecsi felkészülés után jó formában vannak, előbb nyertek kupameccsen Budakalászon (26-25), ahol eddig egy klub sem a szezonban, legutóbb Csurgón is közel volt a pontszerzés (24-26), ám hiába mentek kettővel (21-23) az utolsó kilenc és fél percben csak egy találtra voltak képesek, így kikaptak. Ami aggodalomra ad okot, hogy belső posztokon a hosszabb időre kieső Draskovics és Fekete hiányában kevesebb a variációs lehetősége Sótonyi edzőnek.

A siófokiaknak, hogy a Final Fourért játszhassanak előbb még le kell győzniük a Mosonmagyaróvárt, ami nem könnyű, hisz szintén egy Európa Ligás klubról van szó, mely negyedik a bajnoki tabellán, ráadásul Tóth Gabriella rendszerint remekül játszik ellenük. Egy győztes norvégiai kupameccs után érkeznek, a Franát verték hárommal (28-25). A hazai pálya előnye sokat számít egy olyan szakaszában a szezonnak, mikor három naponta meccseket játszanak a csapatok, ráadásul az óváriak még sosem nyertek tétmérkőzésen a Balaton fővárosában. Ha Rajcicék hozni tudják azt a feszes védekezést, ami a Besancon ellen jellemezte őket, az nagy esélyt kínálna a győzelemre. Papp Nikolett formája is bizakodásra ad okot, ha pedig több jó egyéni teljesítmény lesz hazai oldalon, akkor nem maradhat el a siker.

Nyolc között pályán a Bajnokok Ligája résztvevők

A férfiak közt a Magyar Kupa ötödik körében már a Pick Szeged és Telekom Veszprém is becsatlakozik a sorozathoz, melyeket a sorsoláskor sikerült elkerülni a bogáriaknak. Az előbbiek a Fejér B.Á.L Veszprémet, míg utóbbiak a Gyöngyöst fogadják, vagyis még a hazai pálya előnye is náluk van, nem lehet kétséges a továbbjutásuk. Igazán pikánsnak ígérkezik viszont a MOL Tatabánya és a Csurgó összecsapása, hisz előbbi harmadik, utóbbi pedig negyedik a bajnoki tabellán. Bármelyik is jut tovább egy biztos; nagyon erős hármashoz csatlakozna a HSA NEKA a dabasi továbbjutással, mellyel történelmet írna, hisz nem jutott még Final Fourba.

Háromszor már sikerült a Final Four a Siófoknak

A balatoniak óváriak elleni párharca kiemelkedik a negyedik körben, melyből már továbbjutott az alacsonyabb osztályú Szombathely az Alba Fehérvár legyőzésével (31-29) és az MTK pedig a Vasaséval (35-30). Ebből is látszik a fortuna nem állt a Uros Bregar együttese mellett a sorsoláskor… A továbbiakban Borsod-Budaörs, illetve DVSC-Dunaújváros és Békéscsaba-Vác találkozókat rendeznek a nyolc közé, ahol ott van a Bajnokok Ligája résztvevő Ferencváros és Győri Audi ETO páros is. A balatoniak ebben a szezonban már negyedszer juthatnak be a Final Fourba, a legjobb négy közé 2015, 2018 és 2022 után. Egyik alkalommal sem vallottak szégyent, döntőt ugyan még nem sikerült játszaniuk, ám két két bronzérem (2015, 2022) már összejött. Érdekesség, hogy 2015-ben az első érmet az ellen a Veszprém ellen gyűjtötték be, melyben a mostani óvári együttesből Tóth Gabriella és Szemerey Zsófia is játszott ellenük.