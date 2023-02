A nyitó játszmában a szokásos kaposvári kezdő csapat volt fenn a pályán, s végig vezetve magabiztos játékkal szerzett előnyt. A második játékrészben aztán már folyamatosan érkeztek a cserejátékosok, ám a különbség csak tovább nőtt a két együttes között. A harmadik, utolsó felvonásban is – amikor már a vendég Fino-Kaposvár szinte mindegyik cserejátékosa pályára került – végig a somogyiak uralták a játékot. A szett végén aztán a házigazdák két mérkőzéslabdát is hárítottak, így felzárkóztak 24–23-ra. A szerb mester, Szlobodan Prakljacsics ekkor kért először időt, ráadásul egymás után kétszer is. A házigazda Kistext orosz légiósa, Stepan Novoselov volt a segítségünkre, miután nyitása a hálóban akadt el, így 62 pernyi játék után véget ért a budapesti találkozó.

A jövő héten ugyancsak szombaton 18 órakor Kecskeméten játszik majd rangadót a Fino-Kaposvár alakulata.

Bp. Kistext JP Auto Mercedes SE–Fino-Kaposvár 0–3 (–20, –16, –23)

Budapest, BVSC-Zugló Szőnyi úti sportcsarnoka. Vezette: Villás, Csizmarik.

Bp. Kistext JP Auto Mercedes SE: Óhidi (2), Gebhardt N. (6), Novoselov (7), Fazekas B. (12), Torbica (15), Kocsondi (2). Csere: Lassu (liberó), Sümegi (liberó). Vezetőedző: Tamás Zoltán.

Fino-Kaposvár: Bartunek (5), Quevedo (10), Iván B. (8), Baróti (7), Bögöly (10), Lescay (6). Csere: Bozóki (liberó), Eördögh (liberó), Kalmár Á. (6), Hubicska (9), Zarka M. (2), Fenyvesi B. (1), Donisthorpe (–). Vezetőedző: Szlobodan Prakljacsics. Edző: Demeter András György.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 2–2, 2–6, 7–10, 13–15, 16–20, 20–23, 20–25 (20 perc).

2. játszma: 0–2, 1–5, 5–10, 7–15, 10–15, 13–20, 16–25 (19 perc).

3. játszma: 2–5, 8–10, 11–15, 14–15, 18–20, 20–20, 21–24, 23–25 (23 perc).