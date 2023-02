Hatpontos szomszédvári rangadó várt a Kaposvári VK együttesére, amely a két ponttal és ugyanennyi helyezéssel mögötte lévő PVSK-Mecsek Füszért gárdáját fogadta a Csik Ferenc Versenyuszodában, ahol már a mérkőzés előtt sem lehetett panasz a hangulatra. A szurkolók jókedvét tovább fokozhatta volna, ha az első emberelőny után Juhász-Szelei Norbert megszerzi a vezetést a hazaiaknak, de a kapufa a lövése útjába állt. A pécsiek viszont Pellei Kristóf révén gólra váltották első támadásukat, így a hazaiak elkezdhettek futni az eredmény után. Ez egészen kettő-kettőig működött, majd a pécsiek elléptek két góllal. A második felvonásban ráadásul gyorsan büntetőhöz jutottak a vendégek, azonban Csoma Kristóf óriási bravúrral hárított, majd érkezett Szatmári Kristóf találata, ami után újra csak egy gól volt a különbség. A játékvezetők ezt követően gyakoroltatták a baranyaiakkal a büntetőket, melyből előbb Kolozsi Marcell majd Lajkó Márton volt eredményes, ezért is volt kiemelten fontos, hogy a kettő között Alesksa Petrovski nagy gólt ragasztott a pécsi kapuba. A hazaiak minden igyekezetük ellenére egy gólnál közelebb sehogy sem tudtak kerülni, a fordulópontokból ugyanis rendre rosszul jöttek ki, míg a pécsiek könnyed gólokat szerezve háromgólos előnnyel vonultak a nagyszünetre.

A fordulás után Keresztúri Márton egy megúszás után négyre, majd Gaszt Roland egy emberelőnyt kihasználva ötre növelte a pécsi előnyt, amivel igen mélyre taszította a Kaposvárt. A hazaiak egyre messzebb kerültek az áhított győzelemtől, még úgy is, hogy a harmadik felvonás végére valamelyest faragni tudtak a hátrányon. Az utolsó felvonásban a közönség segítségével próbált nagy hajrát indítani a háromgólos lemaradásban lévő KVK, amely Horváth Ákos és Kacper Langiewicz találatainak, valamint Szilágyi Ábel bravúros védésének köszönhetően két és fél perc leforgása alatt egy gólra feljött, majd Szatmári Kristóf büntetőjével a sírból hozta vissza magát a meccsbe. A lélektani előny ezzel átkerült a hazaiakhoz, s ami ennél is fontosabb, először a mérkőzés során a vezetést is átvette a somogyi együttes. Az utolsó percek emiatt hatalmas izgalmat hoztak, s ahogy előzetesen várni lehetett forrt a medence vize. Főként azt követően, hogy az utolsó percben a hazaiak kettős emberelőnyben támadhattak a kétgólos, mindent eldöntő vezetésért, a helyzet viszont kimaradt. A pécsiek viszont nem tették meg azt a szívességet, hogy kihagyják az egyenlítési lehetőséget, így Gaszt Roland akciógóljával húsz másodperccel a lefújás előtt újra döntetlen állt az eredményjelzőn. A hazaiaknak viszont még maradt idejük egy támadásra, melynek végén, egy másodperccel az utolsó dudaszó előtt Szatmári Kristóf eszméletlen nagy gólt lőtt a jobb felsőbe, aminek köszönhetően a KVK elképesztő véghajrát követően otthon tartotta a három pontot.

A szív és a lélek diadalát arató somogyi pólósok így egy hellyel előrébb léptek a tabellán, s öt pontra leszakították magukról az ősi rivális Pécset.

id. Berta József: – Örülök a győzelemnek, hiszen vert helyzetből álltunk fel. Három negyedig aludtunk, de az utolsóban bejött a taktikánk, belőttük a helyzeteinket és egy szenzációs fordítás után megszereztük a három pontot.

Török Viktor: – Felháborító, ami ezen a mérkőzésen folyt, olyan helyről bombáztak szét minket, ahonnét nem vártuk. Így is nagy tartás volt a játékosokban, de én elgondolkodom azon, hogy van-e értelme ezt így tovább folytani.

Kaposvári VK–PVSK-Mecsek Füszért 14–13 (2–4, 4–5, 3–3, 5–1)

Kaposvár, Csik Ferenc Versenyuszoda, 330 néző. Vezette: Kovács Cs. T., Kevi T.

Kaposvári VK: Csoma – Kakstedter, Petrovski (2), Langiewicz (2), Szatmári (5), Juhász-Szelei (2), Horváth Á. (2). Csere: Szilágyi (kapus), Pellei F. (1), Palatinus, Vörös, Aranyi, Takács J. Vezetőedző: Surányi László.

PVSK-Mecsek Füszért: Gelencsér – Kolozsi (1), Gaszt (3), Keresztúri (1), Csorba (1), Reisz (1), Vogel Simon (1). Csere: Pellei K. (1), Kókai, Lajkó (1), Némethy (1), Dubiunák, Szabó G. (2).Vezetőedző: Török Viktor.

Gól emberelőnyből: 12/5, illetve 9/3.

Gól kettős emberelőnyből 1/0, illetve –.

Gól ötméteresből: 2/2, illetve 3/2.

Kiállítva, végleg cserével: Pellei K. (8. p.)

Kipontozódott: Kakstedter (11. p.), Pellei F. (29. p.). Langiewicz (31. p.), illetve Szabó G. (27. p.), Kolozsi (31. p.).

Sárga lap: Surányi László (31. p.) illetve, Török Viktor (2. p.).