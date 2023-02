Véget ért a bajnoki alapszakasz első köre, melyet a kilencedik helyen zárt a Kaposvári VK. Az eddig hektikusan szereplő somogyiak ezt annak is köszönhetik, hogy az előző körben aratott sikerükkel két helyet is tudtak javítani a pozíciójukon, de a szereplésükkel még így sem lehetnek elégedettek. Ezen viszont szombat délután könnyen tudnak javítani, ha a Szeged ellen is folytatják a KSI és a Miskolc ellen megkezdett győzelmi sorozatot.

– Egy gödörben voltunk, hiszen a KSI elleni meccs előtt hat vereségünk volt zsinórban – mondta Csoma Kristóf, a Kaposvári VK kapusa. – Javultunk, főként a blokkokat illetően, sőt a kulcshelyzetekben is nekünk jött ki jobban a lépés az elmúlt két meccs során.

A héten névadó főszponzori szerződést kötő szegediek a nyolcadik helyről várják a kaposvári túrát. A Tisza-partiak bár egy Eger elleni vereséggel kezdték a 2023-as évet, de ezt követően pontot szereztek Miskolcon, majd egy hatalmas bravúrral megverték a Szolnokot. A BVSC, illetve a Honvéd ellen viszont már nem tudták borítani a papírformát, de a kettő közt hozták a kötelező győzelmet Szentesen. A Kaposvári VK legutóbb a nyitófordulóban találkozott a Szegeddel. Akkor már szinte mindenki elkönyvelte, hogy a KVK három ponttal távozik a Tisza-partjáról, de végül ifjabb Berta Józseféknek a döntetlenhez is bravúr kellett.

– Az első félidőt uraltuk vezettünk hét-háromra, de aztán szinte elveszítettük a meccset, fordítottak, tíz-nyolcra már ők vezettek, azonban egy utolsó másodperces góllal egy pontot szereztünk ezen a hektikus meccsen – emlékezett vissza Csoma Kristóf. – Most is uralnunk kell az első félidőt, de a folytatásban meg kell tartanunk az előnyünket. Nem lesz könnyű dolgunk, jó csapat a Szeged, van két jó centerük és a kapusaik teljesítménye is kiemelkedő mostanában.