A három pont reményében utazott a fővárosba Kaposvári VK, még úgy is, hogy Vindisch Ferencre sérülés, ifjabb Berta Józsefre pedig eltiltás miatt nem számíthattak a hárommeccses veretlenségi sorozatban lévő somogyiak. A mérkőzés első perceiben a hazaiak Korényi Balázs akciógóljával viszonylag gyorsan megszerezték a vezetést, azonban erre Takács János találatával még feleltek a vendégek, akik ezt követően még egy kettős emberhátrányt is kivédekeztek. A negyed vége előtt fél perccel viszont Korbán Richárd akciógóljával újra a hazaiak vezettek, akik a második felvonás elején Bencz Rolf révén már kétgólos előnyben voltak. Sőt, Szentesi Ádám centergólja még nagyobbá tette a két csapat közti különbséget. A KVK azonban két emberelőnyös találattal zárkózott: előbb Aleksa Petrovski, majd Kakstedter Bendegúz talált be fórból. Seeler Botond révén viszont a nagyszünetre visszaállt a kétgólos különbség.

A fordulás után Horváth Ákos akciógóljával ismét egyre zárkózott fel a KVK, amely sokat dolgozott az egyenlítésért, de Korbács Gábor emberelőnyös találatával az UVSE kétgólos előnnyel fordult az utolsó negyedre. A negyedik etap elején viszont Korényi Balázs újabb akciógóljánál elszállt a Kaposvár pontszerzési reménye, amely bár egy perccel a játékrész vége előtt újra megcsillant, hiszen Horváth Ákos és Szatmári Kristóf találataival ismét egy gól volt a két csapat között, de Aleksa Petrovski szabálytalankodott a büntetőterületen belül, amivel eldőlt a találkozó. Surányi László tanítványai bár próbálkoztak az egyenlítéssel, azonban ezúttal sokat hibáztak az ellenfél kapuja előtt, az emberelőnyöket sem tudták megfelelő százalékban gólra váltani, így elbukták Újpest elleni alsóházi rangadót.

Surányi László: – Az UVSE jól játszott, egy góllal jobb volt. Nehéz helyzetben vagyunk, két játékosomra alapból nem számíthattam, ezen felül pedig egy sérülten, egy pedig betegen vállalta a játékot, de ez nem lehet kifogás. A lövőteljesítményünk borzasztó volt, bár az Újpest kapusa jól védett. A nyolc kapott góllal mérkőzést kellett volna nyerni.

Vincze Balázs: – Jól, lelkesen védekeztünk, ez volt a győzelem alapja. Négy-egynél sem volt biztos a siker, így örülök, hogy végig koncentráltan játszottunk, támadásban pedig tudtunk újítani.

UVSE–Kaposvári VK 8–7 (2–1, 3–2, 1–1, 2–3)

Budapest, Komjádi Sportuszoda, 140 néző. Vezette: Debreceni N., Bereczki M.

UVSE: Korom – Korényi (2), Eppel, Korbács (1), Szécsi M., Bencz (2), Garancsy. Csere: Korbán (1), Seeler (1), Besenyei, Hegedűs Cs., Tamás K., Szentesi (1). Vezetőedző: Vincze Balázs.

Kaposvári VK: Csoma – Kakstedter (2), Petrovski (1), Langiewicz, Szatmári (1), Juhász-Szelei, Horváth Á. (2). Csere: Pellei F., Palatinus, Vörös, Aranyi, Takács J. (1) Vezetőedző: Surányi László.

Gól emberelőnyből: 6/1, illetve 14/4.

Gól kettő emberelőnyből 1/0, illetve –

Gól ötméteresből: 1/1, illetve –.

Kipontozódott: Hegedűs Cs. (31. p.), Eppel (32. p.).