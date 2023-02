A végső helyezés szempontjából döntő jelntőségű összecsapás ez a bogláriak számára egy hasonló helyzetben lévő ám, a bennmaradás érdekében más utat választó klub otthonában. A házigazdáknak is volt ugyanis egy tízmeccses nyeretlenségi szériája, ahol most a NEKA tart Bohus Beáta irányításával, ám ekkor előbbiek edzőt váltottak. Ráadásul tették ezt egy fontos, alsóházi rangadó előtt, ami remekül bevált, hisz a Horváth Rolandot váltó Simics Judit egy békéscsabai sikerrel megszakította a negatív szériát! Simics Judit kapcsán meg kell jegyezni, hogy lánya, Zsembery Viktória a NEKA kézilabdázója, így egyfajta anya-lánya párharc is lesz az a hatvan perc.



Az edzőváltást nem lépték meg balatoni oldalon, ahol mások a prioritások, hisz edzőjük Bohus Beáta már elmondta, az utánpótlás-nevelés a legfontosabb céljuk és nagy elégtétel, hogy keresik a játékosaikat. A tréner munkáját segítendő némi változás történt a játékoskeretben, Juhász Kata sérülése miatt visszatért az Alba Fehérvártól Kocsis Bettina, aki már a legutóbbi első osztályú szezonban is játszott az akkor még Boglári Akadémia-SZISE néven szereplő, ifjabb Kiss Szilárd által dirigált együttesben. Akkor tizenhárom ponttal sem tudták megőrizné élvonalbeli tagságukat, amitől most nagyon messze van a jelenlegi NEKA. Kocsis mellett érkezett az alacsonyabb osztályban szereplő Egertől az irányító Bató Lili, aki legutóbb Budaörsön már be is mutatkozott, nem is rosszul, hat lövésből négy gólt elérve. – Jó kis keret van ott is, küzdős játékosokból áll, nagyon nehéz meccs lesz, küzdeni fognak ők is mi is és nagyon remélem, hogy mi fogunk ebből jobban kijönni – nyilatkozta a hétvégi meccs kapcsán Bató Lili.



Budaörsön könnye(dé)n megadták magukat az akadémisták, harmadik perctől végig vezetve biztosan nyert ellenfelük. Bohus Beáta kemény kritikát fogalmazott meg, aki szerint elfogadhatatlan, hogy egy sportoló ne úgy menjen a pályára, hogy mindenáron győzni szeretne. – Leülünk, megbeszéljük, megyünk tovább – mondta akkor a tréner. Hogy ez mennyire sikerült, arra az érdi teljesítményük megfogja adni a választ.



A balatoniakhoz hasonlóan az Érd sem remekelt legutóbb, otthon kaptak ki a nyolccal (21–29), de már az első félidő végén is ekkora volt a hátrányuk (9–17). Nem ők voltak az esélyesek, a csabai siker lényegesen fontosabb volt, ám azt azonban Érden is tudják, annak csak akkor van értéke, ha ezúttal a bogláriakat is legyőzik.



– Még mesze a vége, féltávnál vagyunk, a kiesés ellen küzdő riválisainkkal szemben nem állunk rosszul, ám ennek akkor lesz értéke, ha a hazai meccseket is hozzuk velük szemben. Illetve, látva a csabaiak siófoki sikerét, illetve még az előttük álló, NEKA előtt álló meccseiket, még bármi történhet, vagyis nekünk is szükségünk van arra, hogy nem csak ellenük, hanem más csapatokkal szemben is pontot, vagy pontokat szerezzünk. Mindent meg fogunk tenni ezért. Simics Judit szerint nem könnyű a helyzetük, ebből kell a legtöbbet kihozni, ám a NEKA elleni siker nagyon fontos ahhoz, hogy tovább tudjanak gondolkodni. Ugyanezt elmondhatják boglári oldalon is, bármilyen számolgatásnak csak akkor van értelme, ha Érdről két ponttal távoznak.