Február elejére megérkezett az igazi tél Magyarországra is, így az idei évben ismét megrendezték a mátraszentistváni síparkban a Masters Országos Alpesi Sí Bajnokságot az óriás-műlesiklás versenyszámban. A versenyzőket a ragyogó napsütés mellett igazán hideg, –8 fokos hőmérséklet fogadta.

Kaposvárról a 2020-ban alapított Pike 24 SC tíz síelője utazott el a neves megméretésre, ahonnan idén is számos dobogós helyezéssel térhettek haza a somogyiak.

A hölgyek között a Masters I. kategóriában Szerb Katalin ezüstérmet szerzett, míg a férfiaknál ugyanebben a csoportban elfoglalták az egész dobogót a kaposváriak. Katona Dániel a harmadik lett, Horváth Balázs a második helyet szerezte meg, míg a dobogó legfelső fokára a delegáció vezetője, dr. Szerb Bence állhatott fel.

A tavalyi versenyhez hasonlóan az idei évben is a Masters II. férfimezőnye volt a legnépesebb, ahol a kaposvári együttesből Giuseppe Ballerini a mezőny legjobb idejét síelve gyűjtötte be az aranyat. Szintén ebben a kategóriában Dobrovóczky Pál az ötödik, dr. Kollár Gábor a hetedik, illetve Pető Gábor a nyolcadik helyen végzett.

A Masters III. csoportban a férfiak között Szerb György foglalta el a dobogó legfelső fokát.

– Örülök, hogy idén is egy lelkes csapattal tudtunk elutazni a Masters Országos Bajnokságra, azt pedig nagy sikernek értékelem, hogy három kategóriában is a mi versenyzőink állhattak a dobogó tetejére – mondta el lapunknak dr. Szerb Bence, a Pike 24 SC delegációjának vezetője. – Remélem, a szezon hátralévő felében is hasonlóan sikeresek tudnak majd lenni a kaposváriak, hiszen több sí- és snowboardverseny is áll még a csapat előtt.

Az egyesület további eredményei megtekinthetőek a Pike 24 SC weboldalán.

A Masters ob mellett a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Testnevelés és Sport Intézete és a Károly Róbert Campus közös szervezésében került lebonyolításra az Alpesi Sí Óriás-műlesiklás (GS) Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnoksága (MEFOB) szintén Mátraszentistvánon.

A rendezvényen Magyarország hét egyeteméről összesen huszonhat versenyző állt rajthoz. A program során azonban nem csak a hazai felsőoktatás képviselői csatoltak lécet és teljesítették a 21 kapus, 300 méter hosszú pályát. Huszonhat versenyző nevezett a szervezők által meghirdetett egyéb kategóriák – para, masters – valamelyikében.

A MEFOB célja az alpesi sportok és a hazai síterepek népszerűsítése mellett az is volt, hogy versenyzési lehetőséget biztosítson a hazai felsőoktatásban résztvevő hallgatók, oktatók és dolgozók számára.

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem képviseletében tizennégy sportoló állt rajthoz, közülük négyen dobogós helyen végeztek.

Az oktató-férfi kategóriában szintén kibérelték a dobogót a kaposváriak, első helyen végzett Vönöczky Áron Gábor, második lett dr. Szerb Bence, míg a harmadik helyet dr. Varga Zsolt foglalta el. A kategória indulói között ott volt Balogh József, dr. Bujdosó Zoltán, Horváth Szilárd, dr. Szalay Zsigmond és Szerb György is.

A hallgató-női csoportban bronzérmet szerzett Olasz Klaudia. Ebben a versenyszámban rajthoz állt még Burán Kamilla, Karáth Nóra és Szerb Katalin.

A hallgató-férfi kategóriában Császár Ferenc és Hajdú László mérette meg magát.