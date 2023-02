A hagyományos Héraklész fizikai felmérővel hivatalosan is kezdetét vette a 2023-as versenyév a kajak-kenusok számára, akik ezúttal nem a vízen, hanem a szárazföldön mutatták meg, hogy milyen remek az állóképességük. A legkisebbek (8-14 évesek) országszerte hat helyszínen adtak számot arról, hogy milyen munkát végeztek a téli felkészülés során. A Kammerer Zoltán Regionális Akadémiához tartozó Siófoki Kajak-Kenu SE és Kaposvári Vízügyi SC ifjú tehetségei Pakson teljesítették a feladatokat, melyek között korosztálytól függően szerepelt hosszú- és rövidtávú futás, fekvőtámasz, netfit, húzódzkodás, plank, lábemelés és rögzített karú függés is. A legjobbakat természetesen díjazták a szervezők, az U8-as és az U9-es korosztályban oklevél járt minden sikeres teljesítésért, míg az idősebbeknél az első hat helyezett nyakába került érem, melyből szép számmal vittek haza a fiatal somogyi sportolók. A serdülő és az ifjúsági korosztály számára központilag Győrben tartották a Heraklész felmérőt. A Cooper-tesztet, húzódzkodást, lábemelést és fekvenyomást tartalmazó feladatsor végén a Kaposvári Vízügyi SC négy sportolója közül három, Szerafin Zsófia Sára, Ipoly-Várkonyi Zétény és Skobrák István is felállhatott a dobogó legmagasabb fokára, míg a siófokiak jobbára a középmezőnyben zártak.

A fizikai felmérőn remeklő kaposváriak a jövő hónapban a horvátországi Rogotinba utaznak edzőtáborba, ahol nagyszerű körülmények között, rengetek hosszútávú evezéssel tudják folytatni a felkészülést a vizes versenyekre.

Eredmények:

Fiú 2005: 1. Ipoly-Várkonyi Zétény (Kaposvár), 23. Mácsai Zsombor Ádám (Kaposvár).

Lány 2005: 1. Szerafin Zsófia Sára (Kaposvár), 11. Ittzés Lili (Siófok), 19. Babos Anna (Siófok), 22. Szabó Gréta Viktória (Siófok).

Fiú 2006: 43. Domonkos Barna (Siófok), 44. Bata Lóránt Bátor (Siófok), 80. Al-Meri Ábris (Siófok).

Lány 2006: 36. Almásy Noémi (Siófok).

Fiú 2007: 1. Skobrák István (Kaposvár), 70. Szabó Ádám (Siófok), 95. Malkó Ákos (Siófok).

Lány 2007: 47. Benedek Luca (Siófok).

Fiú 2008: 75. Fliszár Barna (Siófok), 103. Horváth Benedek (Siófok), 107. Pataki Bence (Siófok), 147. Almásy Tamás (Siófok).

Fiú 2010: 5. Bagó Ábel Benedek (Kaposvár), 12. Csongrádi Hunor (Siófok), 14. Kohulák Máté Tibor (Kaposvár), 33. Kuczi Bence (Siófok).

Fiú 2009: 1. Scherk Tamás (Kaposvár), 4. Szerafin Mátyás (Kaposvár), 29. Csomor Igor Viktor (Siófok).

Lány 2009: 6. Bajzik Anna (Kaposvár), 7. Csapó Izabella (Kaposvár).

Lány 2010: 4. Kuzma Lujza (Kaposvár).

Fiú 2011: 13. Császi András (Kaposvár), 17. Hosszú Máté (Siófok), 23. Bálint Bendegúz (Siófok).

Fiú 2012: 3. Bajzik Péter (Kaposvár), 6. Dósa Levente (Siófok), 15. Hoffer Ádám (Siófok), 24. Virág Ármin Benedek (Siófok).

Fiú 2013: 2. Madarász Hugo (Siófok), 6. Árr Barnabás (Siófok).

Lány 2014: 1. Bajzik Éva (Kaposvár), 2. Nagy Boglárka (Kaposvár), 3. Csíktusnádi Kiss Elza (Kaposvár), 5. Virág Aliz Borka (Siófok).

Fiú 2015: 3. Kemény Zétény (Siófok).

Lány 2015: 2. Hosszú Luca Alíz (Siófok).