Két, európai kupákban még álló magyar csapat méri össze erejét a Balaton partján, a házigazdák – a továbbjutást már kiharcolva - történelmi meccset játszottak a hétvégén, 11112 néző előtt léptek ugyanis pályára Dortmundban, a Westfalenhalle-ban, ahol félidei döntetlent követően (10-10) háromgólos vereséget szenvedtek (26-23). A védekezés jól működött, hisz huszonhat gólnál kevesebbet ebben a szezonban csak Siófokon (24), illetve Bietigheimben (22) kaptak a sárga-feketék, ráadásul az erős néző támogatást sem szabad figyelmen kívül hagyni. Támadásban azonban sok volt a hiba, Papp Nikolett hét kísérletéből egy találat sem született, ennél gyengébb százalékban csak a Besancon elleni találkozón lőttek, melyen húsz találatot jegyeztek, ráadásul még tizennégy labdavesztésük is volt Dortmundban. A szünet után ráadásul Ossenkopp nagyon megszórta magát, hétszer is eredményes tudott lenni, vendégeknél nem akadt olyan, aki így elkapta volna a fonalat, Such jutott háromig akcióból.

A német túrát követően egy újabb nehéz, minőségi ellenfél következik a legutóbbi Bajnokok Ligája döntős, bajnok Győri Audi ETO KC személyében, mely a dán Esbjerg hazai legyőzésével (29-28) BL csoportja második helyén végzett a Metz mögött. Nagyon fontos siker volt ez tehát Oftedáléktól, akik egy könnyed Érd elleni győzelemmel (39-23) hangoltak a balatoni bajnokira. Az ősszel, a Rába partján hétgólos hazai siker született (33-26), ám egy részsikert elkönyvelhettek Uros Bregar tanítványai, akik megnyerték a második játékrészt (16-15), melyben Mavsar négy, Debreczeni-Klivinyi és Papp három-három gólt szerzett. Az egy kicsit más Siófok volt, hisz akkor még volt Janjusevic, nem játszott viszont Milosavljevic, Abdourahim, Sirián, vagy épp Puhalák sem. Remélhetőleg sikerült egy jó meccset összehozniuk a kisalföldiekkel, akik a szezon eddigi harmincegy találkozójából csak négyszer kaptak ki. Háromszor a Bajnokok Ligájában, ebből kétszer a Metztől, egyszer a román Rapid Bukaresttől, idegenben. A bajnokságban a Fradi jelentett csak nekik megoldhatatlan feladatot, melytől vendégként hattal kaptak ki (32-26). A két pontos előnyüket két döntetlennel azóta már el is herdálták a fővárosiak. Ambros Martin játékosai a bajnokságban átlag 32,5 találatot szereznek, lehet egy cél ez alatt, vagy talán harmincnál kevesebb gól alatt tartani őket a Kiss Szilárd Sportcsarnokban, ha ez sikerülne, az remek alap lehetne egy színvonalas találkozóhoz. – Kemény mérkőzés lesz – nyilatkozta a kétszeres Bajnokok Ligája győztes harminckét éves holland beálló, Yvette Broch a győriek honlapjának, aki tizenhét bajnokin eddig negyvenöt találatot jegyez. – A Siófok mindent bele fog adni, mint mindig, szóval jól kell védekeznünk.

Ha Európa, akkor Siófok

Az Európa Liga idei (csoport)küzdelmeiben az SKC mellett a DVSC, a Mosonmagyaróvár és a Vác is érdekelt volt, de az utóbbi hármak mindegyike elbukott. Úgy tűnik a kirakatban lévő Győr és FTC mellett csak a balatoniakra lehet számítani az európai kupaporondon, ahol például a legutóbbi bronzérmes DVSC 27 (!) nem ért el jelentős eredményt. A somogyiak viszont 2019-ben EHF Kupát nyertek, 2021-ben pedig Európa Liga döntőt játszottak, sőt 2020-ban is a négyben voltak az EHF Kupában, ám akkor a Covid közbeszólt és talán nem túlzás, egy döntőt elvett tőlük… Most is ők azok, akik egyedüli magyarként ott vannak a nyolcban a második számú kupasorozatban! A kieséses szakaszában ezúttal a végső győzelemre esélyes dán Ikasttal csapnak össze a Final Fourért, az előbbiek mellett ők kapták a legkevesebb gólt a csoportkör tizenhat együttese közül. Talán nem túlzás, hogy a dánok legalább annyira nem örülnek annak, hogy a Siófokkal játszanak, mint fordítva.