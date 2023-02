Németh Szilárd a Magyar Birkózók Szövetsége (MRSZ) elnöke kiemelte, hogy olyan nemzetközi versenyt szeretne rendezni a szövetség, amelyen összejöhetnek a népek és megfelelő szabályok mellett, békés körülmények között a szőnyegen mérhetik össze az erejüket. Hozzátette, hogy a mostani év középpontjában a szeptemberi belgrádi olimpiai kvalifikációs világbajnokság áll, amelyre elsősorban fiatal birkózókból álló szurkolói tábort szervez a szövetség, csakúgy, mint a hazai Európa-bajnokságra.

– Ilyenkor mindig meg szokták kérdezni tőlem az újságírók, hogy mégis hány kvótát hozunk el, soha nem szoktam semmilyen találgatásokba bocsátkozni, nyilván azt szeretném, hogy az összeset elhozzuk – mondta Németh Szilárd, aki kiemelte, hogy szeretne minden lehetőséget és segítséget megteremteni a magyar csapat sikeres felkészüléséhez.

Azt is bejelentette, hogy emlékkönyvet készítenek a tavaly decemberben elhunyt Varga János olimpiai, világ- és Európa-bajnok birkózóról, a Nemzet Sportolójáról, amelyet Jocha Károly sportújságíró vet majd papírra, és a Zrínyi Katonai Kiadó fogja megjelentetni.

Bacsa Péter alelnök az MTI-nek elmondta, hogy Magyarországnak nehéz dolga lesz a pályázaton, ugyanis még nyolc nemzet verseng a párizsi olimpia utolsó, májusi kvalifikációs állomásáért, amelyre márciusban zárul a jelentkezés. Kiemelte azt is, hogy a tokiói játékokra rendezett sikeres európai torna akár előny is lehet, viszont a nemzetközi szövetségnek van egy olyan törekvése, hogy szeretné minél több országba eljuttatni a birkózást, ezért a túl sok világverseny visszaüthet.

A tokiói aranyérmes Lőrincz Tamás és olimpiai ezüstérmes testvére, Viktor köszönetet mondott mindazoknak, akik támogatták őket pályafutásuk során, és jelezték, hogy továbbra is a birkózás berkein belül maradnak.

– Tizenöt év a felnőtt élmezőnyben szerintem két pályafutásnak is megfelel, úgyhogy ezt a részét mind a ketten kimaxoltuk – fogalmazott Lőrincz Tamás, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia (KIMBA) szakmai igazgatója. – A birkózás azért nem fog hiányozni, mert az életünk mindennapjait továbbra is ez tölti ki, Viktorét is és az enyémet is.

– Amit ettől a sportágtól kaptam a pályafutásom alatt, azt szeretném visszaadni – hangsúlyozta Lőrincz Viktor, aki a felnőtt válogatott edzőjeként tevékenykedik.

A sajtóeseményen az MRSZ és a Magyar Edzők Társasága együttműködési megállapodást kötött, a továbbiakban közösen szervezik az edzőképzési programot.

Németh Szilárd hivatalosan is köszöntötte Kiss Balázs világbajnokot a KIMBA edzői gárdájában, míg Dér Tamással, Kaposvár alpolgármesterével szándéknyilvánítási szerződést írt alá a július 6. és 9. közötti U15-ös Európa-bajnokság megrendezéséről.

Süle László, a KIMBA kurátora megerősítette, hogy az akadémia kollégiumának otthona a csepeli Béke téren lesz, és két éven belül szeretnék megvalósítani.