A korosztályos bajnokságokban a Nemzeti Kézilabda Akadémia a Siófokot fogadta, s míg az U19-es mérkőzés fölényes, 43–27-es hazai sikert hozott, addig az U17-es rangadón izgalmas és jó hangulatú párharcot láthatott a közönség. Egygólos fél­idei vezetés után végül 27–23-ra nyertek a bogláriak, így mindkét együttes őrzi hibátlan teljesítményét és a tabellák élén áll.

Lány U17-es bajnokság

NEKA–Siófok 27–23 (12–11)

Vezette: Finta, Varga.

NEKA: Szilágyi, Hornyák (kapusok), Mihály, Seres, Fazekas 1, Kiss, Kapu 9 (5), Katona, Nagy 2, Bali 3, Szebeni 2, Keceli-Mészáros 6, Molnár, Sipos, Jelena, Kriston 3. Vezetőedző: Kiss Szilárd.

Siófok: Bozsodi 4, Bálind 1, Maurer 7, Szekeres, Gurbács, Lánczky, Bakonyi, Molnár, Baranyi 4, Száraz 2, Koósz, Grebenár (kapus), Borhy 3, Teplán 4, Mohari (kapus), Posta. Vezetőedző: Bak Ferenc.

Kiállítások: 8, illetve 12 perc.

Hétméteresek: 7/5, illetve 6/4.

Az eredmény alakulása: 10.p.3-3, 16.p: 8-5, 28.p: 10-11, 36.p: 17-12, 46.p: 21-16, 51.p: 24-21.

Kiss Szilárd: – Nagyon jó mérkőzés volt, igazi rangadó. Ebben a hangulatban lehet fejlődni. A Siófokot is megilleti a dicséret. Mi ebben az összetételben ritkán játszunk, ezért csak szakaszok voltak minőségiek, de a küzdelem végig töretlen volt. Hatalmas gratuláció a csapatnak.

Bak Ferenc: – Megszakadt egy szép sorozat, de azon leszünk, hogy egy újabbat állítsunk fel, ami ennél is hosszabb. Szeretnék külön köszönetet mondani a szurkolóknak és az ifjúsági csapat tagjainak az emberfeletti hangulatért. Sajnálom, hogy kevés ilyen atmoszférájú- és színvonalú mérkőzést játszunk, mert az ilyen közegben lehet igazán fejlődni és tapasztalatot szerezni.

Kapu Zsófi: – Nehéz meccsre készültünk és az is lett. Az első félidőben támadásban nehezen találtuk meg a megoldásokat, de hátul a kapusteljesítménynek köszönhetően a szünetben eggyel tudtunk vezetni. A második félidőben felkeményedett a védekezés, megmaradt a jó kapusteljesítmény és támadásban is könnyebben megtaláltuk a helyzeteket. Értékes két pontot szereztünk. Gratulálok a csapatnak. Hajrá, NEKA!

Keceli-Mészáros Renáta: – Tudtuk, hogy nem lesz egyszerű a mérkőzés. A védekezésünkben voltak hibák, de ezt kapusteljesítménnyel egyensúlyba hoztuk. Támadásban voltak jó és rossz megoldásaink. A második félidőt jól kezdtük, a védekezésünk is jobb volt, egy-két gyors lerohanással előnyre tettünk szert, majd ezt a meccs végéig meg is tartottuk. Nagyot küzdöttünk, gratulálok mindenkinek.



Lány U19-es bajnokság

NEKA–Siófok 43–27 (20–11)

Vezette: Finta, Varga.

NEKA: Zaj, Horváth (kapusok), Zakor 1, Faragó 4 (3), Berei 5, Hengl 2, Csamangó L. 3, Petruska 5, Kapu 1, Kazeem 3, Giricz 2, Bali 2, Keceli-Mészáros 2 (1), Csamangó N. 11, Sipos 2. Vezetőedző: dr. Woth Péter.

Siófok: Krasznai (kapus), Berényi 6, Wutschi 9, Bojtok 1, Tóth 3, Kocsis 3, Torma, Kolumbán 1, Bakacsi, Pintér 1, Borhy, Mohari (kapus), Karé 3. Vezetőedző: Vers Ákos.

Kiállítások: 2, illetve 6 perc.

Hétméteresek: 4/4, illetve 7/5.

Az eredmény alakulása: 7.p: 5-2, 11.p: 7-6, 21.p: 15-7, 31.p: 21-11, 42.p: 28-16, 50.p: 34-21.

Dr. Woth Péter: – A viszonylag nagyobb gólkülönbségű győzelem ellenére is van hiányérzetem, elsősorban a védekezés feszességével kapcsolatban.

Vers Ákos: – Mérkőzésen belül hullámzó volt a játékunk, voltak jó és kevésbé jó periódusok. Ahogyan mindig, úgy most is felvállaltuk a nagy tempót, nem szerettük volna csalni a kézilabdát. Ennek ellenére már a szünetre nagy hátrányba kerültünk, köszönhetően a helyzetkihasználásunknak. Ezen némileg tudtunk javítani a második játékrészben. Egy jobb csapattól nem szégyen kikapni, probléma nincsen, gyakorlunk és megyünk tovább.

Csamangó Nóra: – Védekezésben az ütközéseknél, besegítéseknél koncentráltabbnak kellett volna lennünk. Visszarendeződésben a végére elfáradtunk, támadásban megtaláltuk a helyzeteket, mindenkinek sikerült érvényesülnie. Egy gyors tempójú meccset játszhattunk. Gratulálok a csapatnak.

Kazeem Amina: – Egy hosszú hétvége után vagyunk, így kicsit fáradtabban kezdtük el a meccset, mint szoktuk. A védekezésben nem voltunk elég figyelmesek, csak negyedóra elteltével kezdtük el összeszedni magunkat. Onnantól kezdve felszabadultan, kevés hibával játszottunk így jelentős előnyre tettünk szert. Gratulálok a csapatnak, hajrá, NEKA!