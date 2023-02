Nagy lehetőség előtt állt a HSA NEKA, mely már egy döntetlennel története során első alkalommal kiharcolhatta volna a Magyar Kupa négyes döntőt, ám ez az esély nem feldobta, hanem mintha bénítóan hatott volna Temesváriékra. Legalábbis tőlük idegen módon lassan játszottak, nem robogtak, nem futottak, hiányzott az a fiatalos lendület, ami mindig is jellemezte őket. A szélsőjátékuk – ami az egyik fegyverük – nem volt az igazi, a kapusteljesítménnyel sem lehetett igazán elégedett Sótonyi László, akinek játékosait néhol a szerencse is elkerülte, ráadásul a szünet után már nem volt technikai hibájuk sem a házigazdáknak, csak az akadémistáknak. Sok összetevője volt a vereségnek, ilyen volt Zdolik játéka, akinek "sült a keze", kilenc góllal zárt, melyből hetet (!) a második félidőben ért el. Boglári oldalon nem akadt támadásban hasonló vezéregyéniség...

A kapusteljesítményben is nagy volt a különbség, tizenkettő védésig jutott Pallag és Nagy is fogott egy hetest, a másik oldalon Palasics, Deményi duónak is volt tíz hárítása, ám ebből utóbbi letudott ötöt az első tizennyolc percben! Az első tizenhat percben működött a balatoniak játéka, akik ennyi idő alatt háromgólos előnyre tettek szert (4–7) Kovács három és Temesvári két góljával. Itt ért véget a találkozó számukra, ugyanis tizenhárom (!) percen keresztül képtelenek voltak betalálni, így a második félidőnek már egygólos hátrányban vágtak neki (9–8). Itt meg kell jegyezni, hogy ez volt az akadémisták leggyengébb első félideje támadásban ebben a szezonban, kár, hogy ezt erre a napra tartogatták... Egy gyöngyösi első harminc perc volt eddig a leggyengébb tőlük, kilenc góllal.

A szünet után Papp egyenlített, ám ekkor álltak utoljára döntetlenre a csapatok, fokozatosan léptek el a hazaiak, akik negyvenkettedik percben öttel mentek (16–11) Zdolik öt és Tarabochia két lövésével. A HSA NEKA kapaszkodott ugyan, de háromnál közelebb nem tudott férkőzni ellenfeléhez... Sok volt a hiba, négygólos hátrányban (20–16), volt hogy Kovács ziccert rontott, de még a kipattanót is kapufára dobta, hasonló mínusznál (22–18) büntetőt hibázott Krakovszki Bence, majd Dely dobott kapufát üres kapura és a végén még kettős emberhátrányban is gólt szerzett Ács Tamás (23–19) valamivel több, mint két perccel a lefújás előtt. Ez nem a balatoniak napja volt...

Magyar Kupa – 5. forduló

Dabas KC – HSA NEKA 23–20 (9–8)

Dabas, OBO Aréna, 500 néző. Vezette: Kiu Gábor, Kiu Tamás

Dabas KC: Pallag – Horvat, Fekete B. 3, Koller 2, Szöllősi Sz. 3, Tarabochia 3, Katona 1. Csere: Nagy T. (kapus), Garajszki, Zdolik 9, Ács T. 1, Bálint B. 1 (1), Laurinyecz. Vezetőedző: Tomori Győző

HSA NEKA: Deményi – Szilágyi B. 1 (1), Temesvári 2, Sztraka 4, Papp T. 4, Kovács T. 4, Krakovszki B. 3 (2). Csere: Palasics (kapus), Dely 2, Ács P., Karai, Sisa, Krakovszki Zs., Tárnoki. Vezetőedző: Sótonyi László

Kiállítások: 10 perc (2 perc), illetve –

Hétméteresek: 2/1 (2/1), illetve 4/3 (–)

Mestermérleg

Tomori Győző: – Gratulálok a NEKA csapatának, amely húsz percig olyan koncentrált játékot mutatott, amivel a frászt hozta ránk. Bíztam abban, hogy ebbe belefáradnak, mi pedig cserékkel tudunk frissek maradni. A második félidőben jól védekeztünk, voltak olyan extra egyéni teljesítmények, amivel mérkőzést lehet nyerni. A tapasztalatunkkal és a fizikumunkkal tudtunk nyerni, szerencsések is voltunk a sorsolásnál, és örülünk, hogy három év után ismét ott leszünk a legjobb négy között.

Sótonyi László: – Az eleve egy csoda volt, hogy a sorozatban idáig eljutottunk, de sportemberek vagyunk, nem vagyunk elégedettek, hiszen nyerni akartunk. Komoly fizikai és taktikai felkészültség kell ezen a szinten, a mentális dolgokról nem is beszélve. Az első húsz percig koncentráltak voltunk, utána viszont nem tudtuk úgy irányítani a játékot, ahogy szerettük volna. Hiányzik egy–két dolog, amit javítani kell, sokat dolgozunk, bízom abban, hogy fogunk még meglepetéseket okozni a bajnokság tavaszi idényében. Gratulálok a Dabasnak és sok sikert kívánok nekik a négyes döntőben.