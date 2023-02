„Kőkemény két hónapon vagyunk túl, ezt a hetet még megnyomjuk és utána indulunk” – tekintett előre Deli Tamás, aki saját maga mellett Bordás Dorina felkészítéséért is felelt az Arnold Classic bothúzóversenyére. A sportember elégedett az elvégzett munkával, bizakodva várja az utazást. -Két hónappal korábban már voltam az Egyesült Államokban, akkor a Mr. Olympián, oda időzítettem a csúcsformát, azt próbáltam átmenteni két hónapon keresztül. Dorina kicsit más vizekre evezett, mivel egy teljesen más edzésmunkát kellett elvégeznie a szokásoshoz képest, de hála a jó istennek jól sikerült neki, de erről ő tud bővebben mesélni.

A jászberényi strongwomant a 2022-es szezon utolsó versenye után kereste meg Botka István, a Prémium Média & Sport Management sportmenedzsere, lenne-e kedve a nagy kalandhoz és bothúzásban képviselni Magyarországot a legendás testépítő- és erősport-seregszemlén. -Rettenetesen – felelte Bordás Dorina a kérdésre, izgul-e a felkészülés hajrájába érve. – Legszívesebben ezt az egy hetet inkább átugranám és ott lennék, élvezném és csinálnám. Életem egyik legnehezebb és leghosszabb felkészülése volt, tényleg mind az elvégzett munka, mind a diéta szempontjából is. Magamhoz képest drasztikus diétát kezdtem követni, hogy a súlyomat az elején minél lentebb vigyük.

Az első versenykiírás szerint még 70 kilogrammnál lett volna a két súlycsoport választóvonala, ezt később a szervezők 72,5 kg-ra módosították, ami némi könnyebbséget jelentett a felkészülés hajrájába érve Dorináéknak, akinek hazai versenysúlya épp 71-72 kiló körül szokott alakulni.

S hogy mit vár magától a 23 esztendős sportolónő az Egyesült Államokban?

-Nehéz ezt megjósolni, hiszen a világ minden tájáról jönnek elképesztő versenyzők. Tekintve, hogy még nem volt ilyenben részem, nem volt alkalmam külföldi versenyzők ellen botot húzni, Tomi elmondásaira és tanácsaira tudok hagyatkozni. Nem titkolom, nagyon szeretnék ott állni a dobogón, ezért mindent meg fogok tenni, aztán majd kiderül, hogy mire lesz elég.

Deli Tamás valamivel konkrétabb mert lenni. -Látva Dorina edzésmunkáját, látva, hogy a két világbajnoki ezüstérmes versenyzőinkkel mennyire jókat tudott harcolni. Az első edzéseken még tízből kilencszer kikapott, két hónap elteltével pedig hatszor-nyolcszor ő nyert, nagyon látványos volt a fejlődése. A súlycsoportjának a tetején lesz, nagyon számít egy-két-három kiló is az ilyen versenyeknél.

Az egész világnak az elitje ott lesz, kőkemény mongolok, örmények, kirgizek, egy szerencsénk van, az oroszok nem kapnak vízumot – tudjuk ugye, miért –, így sem lesz híg a súlycsoportja, de abszolút dobogóra várom őt.

Tamás céljai hasonlóak, azzal a különbséggel, hogy jóval jobban ismeri a mezőnyt, többekkel küzdött már Európa- és/vagy világbajnokságokon. -Ültem már le velük szemben, így jobban ismerem a gyengéiket, amelyek megpróbálhatok majd kihasználni – jelentette ki.

A szegedi sportember esetében inkább az jelent extra kihívást, hogy az Arnold Classicon nincs korosztályi megkötés, azaz a huszonéves fiatalok és a negyven felettiek – mint például ő – egy kategóriában indulnak.

-Ez nem könnyíti meg a dolgot. De negyvenévesen csöppentem ebbe a sportágba, akkor is ez volt a helyzet. Az erőmet folyamatosan tudom mérni, akár guggolással, akár felhúzással. A dinamikát is lehet fejleszteni, így most még nem érzem a 45 évemnek hátrányát. Talán azt elmondhatom, tapasztaltabb vagyok, mint a többi versenyző, erre fogok rámenni.

A 2023-as Arnold Classicot március 3. és 5. között, az Ohio állambeli Colombusban rendezik.

Képünk csak illusztráció!