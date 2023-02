Dragan Vukmir személye miatt különleges mérkőzés ez a szegedi, a tréner ugyanis az elmúlt szezonban harmincegy forduló után, bajnokság közben hagyta el a Tisza-partiakat a DVTK kedvéért. Nagy visszhangot váltott ki az átigazolása, miután a Szeged még harcban volt a feljutásért, a két ponttal előtte álló Diósgyőrrel. Az edzőcserével egyik klub sem járt jól, hisz egyaránt lemaradtak a feljutásról. Ráadásul a tréner ebben a szezonban mindössze öt forduló után megszerzett hat pont miatt távozni kényszerült a borsodiak kispadjáról. A szegedi másfél szezonjára visszatérve, nem végzett rossz munkát Dragan Vukmir: 48 bajnokin 26 siker, 12 döntetlen és 10 vereség mellett 90 pontot szerzett a csapatával, mely 82 gólt szerzett, 43-at kapott! Nem rossz statisztika... Ez lesz az első alkalom, hogy Diósgyőrbe igazolása után ellenfélként ugyan, de visszatér Szegedre.

A balatoniakat a téli szünetben vette át a szakvezető, az eddigi négy tavaszi találkozón öt pontot szerzett velük, a nyitó fordulóban megverték ugyan az Aqvital FC Csákvárt, ám a következő hármon – Nyíregyháza Spartacus FC (1–1), ETO FC Győr (0–1), Szombathelyi Haladás (2–2) – nyeretlenek maradtak! Idegenben Dragan Vukmirral még nem nyertek, de nem is buktak, Balmazújvárosban a Nyíregyházával, és Szombathelyen egyaránt ikszeltek, az előbbiek ellen egygólos, az utóbbiakkal szemben pedig kétgólos hátrányból felállva. Jó lenne végre megtapasztalni, akár már Szegeden, hogy előnyből mire lennének képesek a balatoniak, akiknél az elmúlt hétvégén bemutatkozott a Pécsről érkező Hegedűs Márk. Az utóbbi nem csak szimpatikusan nyilatkozott új klubjáról, a BFC Siófokról a leigazolása után, hanem szombathelyi debütálása alkalmával játékával is alátámasztotta, hogy szívesen és nem kényszerből szerepel náluk. Horváth Péterrel együtt hatalmas szerepe volt a pontszerzésben, ha hasonló vehemenciával teszi a dolgát a továbbiakban is, akkor biztosan a segíteni fog a kiesés elleni, illetve az osztályozó helyek elkerüléséért vívott harcban.

A szegediek egy kicsit gyengébben kezdték a szezont a somogyiaknál, négy meccsen négy pontig jutottak, legutóbb kikaptak Dorogon a sereghajtótól (1–0). – Az elmúlt hetek eredményei nem úgy alakultak, ahogy elterveztük, két lábbal a földön kell maradnunk – nyilatkozta Alekszandar Sztevanovics, a Szeged-Csanád GA vezetőedzője. – Nem szabad elfelednünk, hogy korábban milyen sikereket értünk el, hiszen annak köszönhetően állunk a tabella elején. Továbbra is hiszek a játékosokban, többször is bizonyították már, hogy képesek remek játékkal megörvendeztetni a szurkolóinkat. Látni kell azonban, hogy ez a bajnokság rendkívül kiegyenlített. A Diósgyőr és az MTK kimagaslik, de a többi csapat hasonló játékerőt képvisel, így a helyezéstől függetlenül bárki legyőzhet bárkit. Mi mindig a győzelemért lépünk pályára! A Siófok ellen azt várom, hogy a játékosok a korábban látott színvonalon teljesítsenek és nagyobb önbizalommal futballozzanak, mint legutóbb. Minden mérkőzésen be kell bizonyítanunk, hogy ott van a helyünk az élbolyban, nem kényelmesedhetünk el!

Valóban mindenki megverhet mindenkit, az eddigi öt tavaszi öt forduló alatt csak az Aqvital FC Csákvár, illetve a HR-RENT Kozármisleny nem örülhetett még győzelemnek. A tavaszt nyolcadikként kezdő csákváriak azonban így is összehoztak négy pontot négy döntetlennel... Óriási a tülekedés az alsó régiókban, a kieső helyen álló Dorogi FC és a tizedik Csákvár között mindössze tíz pont a különbség és még mindig van vissza 13 forduló, amin 39 pontot lehet gyűjteni! Az osztályozós helyek elkerülésért is nagy a tülekedés, az ötödik FC Ajka is mindössze tizenkét pontra van ettől! Nem kérdéses minden pontnak óriási jelentősége van, főként ha azt vendégként sikerül megszerezni.