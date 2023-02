Ezután a lurkók – akik között akadt egy leány is, név szerint, Hanna – megmutatták, mit szoktak csinálni edzésen, majd elkészültek a közös képek, és mindenki kapott aláírást a polójára vagy éppen a cipőjére, aki kért. A program, mely biztosan örök emlék marad a gyerekeknek és a Kometa Kaposvári KK játékosainak is – örömkosárlabdával zárult. Amúgy Paár Márk különösen kötődik a Toldihoz, hiszen oda járt iskolába, s ott sajátította el a sportág alapjait, a jelek szerint kiválóan.

Összesen ötvenöt gyermek kosárlabdázik a suliban Csapó Gábornál, van előkészítő, kenguru és gyermekcsoportja is, plusz serdülő A és B, kadett A és B, de indulnak a harmadik és a negyedik korcsoportos diákolimpia küzdelmeiben és B33-ban is.