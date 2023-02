– Óriási öröm, hogy ebből a régióból is sikerült egy komoly bázissal rendelkező egyesülettel szerződést kötnünk – mondta Palásthy Norbert, a Ferencváros akadémiájának igazgatója. – A Ferencváros utánpótlás akadémiája az elmúlt időszakban úgy próbál minőségi játékosokat a klubhoz hívni, hogy nem szülőket, gyerekeket próbálunk megszólítani, hanem klubokat, szakembereket így sokkal tehetségesebb gyerekek kerülnek hozzánk. Az elmúlt három évben alakítottuk ki ezt a folyamatot, mert úgy látjuk, hogy Budapest kiemelt akadémiái néha egymástól próbálnak igazolni, ezt a trendet pedig nem szerettük volna követni. Emiatt döntöttünk úgy, még korábban Prukner Lászlóval (a Ferencváros és a Rákóczi FC korábbi edzője, a Bene Akadémia jelenlegi elnöke - a szerk.) közösen, hogy kialakítunk egy saját partneri hálózatot, melybe már jelenleg már húsz klub tartozik. Ez egy folyamatosan élő kapcsolati rendszer, melyet Vén Gábor fog össze. Az éves programjaink között szerepelnek tornák, melyet a Népligetben rendezünk, szakmai előadások illetve gyakorlati oktatások. Emellett pedig kialakul egy folyamatos kommunikáció a klubok között, hogy a legtehetségesebbeket beintegráljuk a Ferencvárosba. Ez nem úgy működik, hogy egyszer megnézzük a gyerekeket, hanem rendszeresen kapunk értékeléseket róluk. Az a célunk, hogy azoknak adjunk lehetőséget, akik képesek majd magasabb szinten is képes komoly teljesítményre.

A régióban a Bene Akadémia lesz az egyetlen partnetklubja a Ferencvárosnak, így az ifjú somogyi labdarúgók egyenes úton juthatnak el az ország jelenleg legeredményesebb klubjához.

– Óriási lehetőség ez egyesületünk számára, hiszen az ország lenépszerűbb, legsikeresebb, s talán legnagyobb múltú klubjával tudunk együttműködni a jövőben – fogalmazott Szigeti Imre, a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia vezetője. – Ez szakmai téren is nagy lehetőség, illetve a fiatal játékosok számára is, akik középiskolás koruktól a Ferencváros utánpótlásában szerepelhetnek és felhívhatják magukra az első csapat figyelmét és esetleg a nemzetközi porondon is megmutathatják majd magukat.