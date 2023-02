Mintegy félszáz ifjú úszópalánta pallérozását vezényli napjainkban a somogyi vármegyeszékhelyen Virovecz Richárd, aki egykori triatlonistaként, versenyzői pályafutásának lezárása után a három számból az úszást tartotta meg magának fő profilként, s vált belőle e sportágban sikeres vezetőedző. Pécsen szerzett testnevelő-edző alapszakon diplomát 2011-ben, majd a Testnevelési Egyetemen mesterszakon elvégezte az úszó-szakedzőit, hogy aztán a partról hasznosíthassa tudását.

– Először 2009-től 2013 nyaráig Barcson edzősködtem, majd Dombóváron következett újabb négy esztendő, s 2017 augusztusa óta vagyok a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola úszószakosztályának vezetőedzője – mondta Virovecz Richárd az utánpótlássport.hu-nak. A vezetőedző kiemelte, hogy jelenleg ötven felett van a Kasi igazolt versenyzőinek létszáma, emellett jó háromtucatnyian az előkészítő és az úszásoktató csoportokban tanulják az alapokat. – Nagyon szerencsésnek vallhatjuk magunkat, hogy az energiaválság kirobbanása sem okozott törést a szakosztály életében. Az önkormányzatnak hála, nem kellett korlátozásokat életbe léptetni, a vízhőmérsékletet sem kellett csökkenteni, úgyhogy nyugodtan dolgozhatunk tovább.

Virovecz Richárd érkezését követően, 2019-ben adták át a vadonatúj, tízpályás kaposvári uszodát, amelyben azóta is magas szintű képzési munka folyik, és remek hazai versenyeket is rendeznek itt, köztük a magyar bajnokságokat. A Kasi úszói közül pedig egyre többen zárkóznak fel a hazai elithez, számos kiemelkedő eredménnyel gazdagítva az egyesület dicsőséglajstromát. Az érdem elsősorban az év edzője titulust már több alkalommal is kiérdemlő vezetőedzőé, aki hozzátette, hogy a vele dolgozó szakmai kollektíva, kiváló kollégák csapata segítette és segíti őt manapság is abban, hogy az úszószakosztályt egyre magasabban jegyzik a honi úszótőzsdén.

– Ha neveket kell említenem, hadd emeljem ki Halmai Petrát, aki magyar bajnoki címeket szerzett rövidpályán és nagymedencében egyaránt, s a 2021-es tokiói olimpiára is kijutott – emelte ki Virovecz Richárd. – Kardos Dániel kis híján döntőbe került az ifjúságiak Európa-bajnokságán, s ott lehetett a korosztályos Eb-n Marton Kitti is. Kováts Alex a 2022-es EYOF-on a legeredményesebb magyar úszónak bizonyult.

A vezetőedző büszkén említette, hogy a szakosztályuk biztosította lehetőségek vonzzák a gyerekeket, nem csak a helyieket, hanem a vidéki egyesületek úszói közül is többen hozzájuk igazolnak.

– Rengeteg tehetségünk van, akik egyre inkább helyet követelnek maguknak a magyar úszósportban, a legjobbak pedig már korosztályos nemzetközi versenyekre is éremesélyesként utazhatnak el – hangsúlyozta. – Tervünk, hogy meghatározó vidéki egyesület legyünk a Dél-Dunántúlon.

Szavait alátámasztotta a kaposvári különítmény remeklése a decemberi, 420 úszót felvonultató rövidpályás korosztályos országos bajnokságon, Szegeden, ahol a 15 fős Kasi-csapat az egyesületek közötti versenyt 20 éremmel, benne nyolc arannyal a negyedik helyen zárta.