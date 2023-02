Nem indított túl magabiztosan a Kaposvári Női Röplabda Club, a hazai pálya ezúttal nem vált az előnyére, sokszor őket tréfálta meg az alacsony mennyezet. Amit viszont ki lehet emelni, hogy a Swietelsky-Békéscsaba legponterősebb játékosát, Marta Drpa-t többször is meg tudták állítani a somogyiak. Több hosszú labdamenetet is produkáltak a csapatok, melyekből rendre a viharsarkiak jöttek ki győztesen, így négypontos vendégvezetésnél időt is kért Vincent Lacombe, ám ezután a különbség csak tovább nőtt. Ezúttal Tóth Gábor sem várt a második játékrészig az időkéréssel, mint az odavágón, hiszen kénytelen volt magához hívni a tanítványait egy hazai hármas sorozat után. Egy rekordhosszú labdamenetből szintén a Békéscsaba jött ki jól, amely lélektanilag el is döntötte a játszmát a vendégek javára.