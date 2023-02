A somogyi Hideg Ádám – aki a Sodikart és a HUMDA Academy versenyzője is – mindent megtett, az elődöntőben egy remek rajttal hívta fel magára a figyelmet, de a szerencse ezúttal elpártolt mellőle.

Meglehetősen hideg időjárási körülmények között rendezték a WSK Super Master Series első futamát, amely alaposan megnehezítette a vázak beállítását. A Sodikart gyári csapata az FIA rendezvények előtti tesztelésre szánta a hétvégét, amelyre szükség is volt. Több műszaki hibával küzdött az együttes és a tapadást sem találták.

Hideg Ádám az időmérő csoportjában a tizenharmadik helyet szerezte meg, összesítettben pedig az ötvenkét versenyzős OK-mezőnyben a huszonhatodik helyen végzett.

A három előfutamból kétszer is kiesett. Előbb a rajtnál ütközött, majd pedig motorhiba miatt elrajtolni sem tudott. Így összesítettben a negyvenhatodik helyen jutott az elődöntőbe.

Itt mindent egy lapra feltéve egy merész taktikát választott, amit sikerült megvalósítania, remekül rajtolt, több pozíciót javított, de a tapadása itt sem volt megfelelő, így végül nem jutott be a döntőbe.

– Jó nehéz hétvégénk volt – mondta Hideg Ádám Mihályi Csaba autósportblogjának. – Az egész gyári csapat küzdött a tapadással, ráadásul több műszaki hibánk is volt. A rajtbaleset benne van ebben a sportban, mint ahogyan az is, hogy a rajt előtt nem tudod beindítani a motort. Ha ez a két eset nincs, simán a döntőben vagyunk, de akkor is hiányzott volna a tapadás. A Sodikart elnézést kért minden versenyzőjétől, tőlem is, de én úgy vagyok vele, hogy egy ilyen nehéz hétvége is a közös munka része. Nagyon szerettem volna jó eredményt elérni, és abban is biztos vagyok, hogy a Sodikart mindent megtesz azért, hogy győzelemre esélyes technikát biztosítson számunkra. Remélem az összes szerencsétlenséget ki tudtuk pipálni egy verseny alatt. Egy hét múlva Franciacortában folytatódik a bajnokság, azon a pályán teszteltünk idén, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ott jobb eredményt érünk el.

A HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. által támogatott Hideg Ádám legközelebb február 16 és 19 között áll rajthoz a WSK Super Master Series második futamán, Franciacortában.