A KSI elleni, hétközi győzelmet követően hazai medencében szerette volna tovább növelni pontjainak számát a Kaposvári VK, amely ebben az idényben még nem tudott nyerni a Csik Ferenc Versenyuszodában. Surányi László tanítványai így nagy erőkkel vetették bele magukat a találkozóba, a főszerepet viszont a kapufa kapta az első percekben: előbb Juhász-Szelei Norbert talált telibe a bal oldalit, majd ifjabb Berta József is, azonban utóbbi lökete után már befelé pattant a labda, így megszerezte a vezetést a KVK. A miskolciak Krasznai Bendegúz felső lécről lecsorgó lövésével gyorsan egalizáltak, majd könnyedén elléphettek volna vendéglátójuktól, ugyanis Aleksa Petrovski fél percen belül kétszer is szabálytalankodott a büntetőterületen belül. Az első ötméterest azonban az addig is remekül védő Csoma Kristóf hárította, míg a másodikat Sebastian Oltean fölé vágta. Ez megfogta a Miskolcot, a hazaiak pedig ezt kihasználva Horváth Ákos duplájával és Juhász-Szelei Norbert újabb találatával négygólos előnyre tettek szert az első játékrész végére. A második etapot Pellei Frank centergólja nyitotta, majd egy kettős emberelőnyt kihasználva zárkózott a Miskolc, amely a harmadik ötméteresét már gólra váltotta, így feljött négyre. Emiatt a legjobbkor érkezett Kacper Langiewicz centergólja, amivel a nagyszünetben öttel vezetett a Kaposvár.