Nem várt könnyű feladat a Kometa Kaposvári KK-ra, hiszen hétközi bajnoki mérkőzésen az Arconic-Alba Fehérvár otthonában lépett pályára. A házigazda az előző fordulóban egy hosszabb vereségsorozatot zárt le, miután legyőzte a Budapest Honvéd SE-t, a somogyiak pedig egy szép sikersorozattól búcsúztunk, hiszen a Körcsarnokban, hosszabbítás után, kikaptak az Egis Körmendtől.

Fotós: Fehér Gábor / Forrás: Fejér Megyei Hírlap



Egy 9–0-ás rohammal kezdte a találkozót a házigazda, jött is azonnal Ivan Rudez időkérése, a több mint háromperces kosárcsendet Brown törte meg, de Ford 2+1-ével már tíz volt közte. Nagyon nem akart összeállni a kaposváriak játéka, ráadásul a gondjaikat tetézte, hogy Hughes ellen sportszerűtlen hibát ítéltek. Az első negyedben összesen kilencszer faultoltak és volt öt eladott labdájuk is, az Alba pedig élt a lehetőséggel és 19 ponttal elhúzott az első negyed végére.

Fotós: Fehér Gábor / Forrás: Fejér Megyei Hírlap



Kiválóan védekeztek a székesfehérváriak, csak elvétve akadt egy-egy tiszta dobóhelyzete a vendégeknek, s azokból is több kimaradt. A kaposi szurkolók folyamatosan buzdították a csapatot, de a játékosok nem találták ellenszert a Fejér megyeiek támadásaira. Rengeteg labdát szórtak el, a hazaiak pedig szinte minden akciót kosárral fejeztek be és az első félidő végére fölényes fórt alakítottak ki.

Fotós: Fehér Gábor / Forrás: Fejér Megyei Hírlap



A folytatásban is agresszívan és rendkívül hatékonyan játszottak a hazaiak és a kinti kísérleteik is ültek. Mindig volt egy üres ember, aki akár éles szituációban is betalált. A túl oldalon viszont rengeteg volt a hiba, rossz passzok, elpuskázott lehetőségek jellemezték a játékot. Az utolsó felvonás előtt 93–67 állt az eredményjelzőn, aztán Pongó Marcell hármasával a harmincas differenciát is átléptek a vendéglátók, Vojvoda trojkájával pedig száz fölé is jutottak. A hajrá is az Albáé volt, mely így a vártánál sokkal könnyebben nyerte meg a mérkőzést. A gondokat tetézte, hogy nem sokkal a vége előtt Isiah Brownt sérülés miatt le kellet cserélni.

Arconic-Alba Fehérvár–Kometa Kaposvári KK 121–93 (33–14, 33–27, 27–23, 28–29)

Székesfehérvár, Alba Regia Sportcsarnok. V.: Földházi Tamás Péter, Minár László Balázs, Lengyel Ádám József.

Arconic-Alba Fehérvár KC: Pongó (15/9), Somogyi (20/9), Ford (19/6), DeCosey (19/3), Philmore (13/6). Csere: Vojvoda D. (23/3), Diong (9), Takács Milán (1), Szabó Zs. (-), Balsay (2), Góbi M. (-). Vezetőedző: Alejandro Zubillaga Jimenez.

Kometa Kaposvári KK: Brown (17), Aris (14/6), Halmai D. (3/3), Gabric (17/12), Hughes (12). Csere: Parsons (10), Puska B. (5/3), Hendlein R. (10/9), Bogdán B. (-), Paár M. (5/3). Vezetőedző: Ivan Rudez. Edzők: Szőke Balázs és Filipovics Gordan.