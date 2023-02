Dragan Vukmir első alkalommal tért vissza ellenfélként Szegedre, ahol győzelmet ünnepelhetett, ráadásul egy cserejátékos lett a nyerőember Farkas Balázs Kesző személyében. A másik oldalon nem sikerültek így a változtatások... A nyáron Győrből kölcsönvett Farkasnak ez a harmadik gólja volt sárga–kék mezben, a második tavasszal, melyből az első egy pontot ért Balmazújvárosban a Nyíregyháza Spartacus FC ellen, ez most hármat! A győztes találat Kerezsi remek átadása után született meg, mint Farkas megfogalmazta, a meccs egy olyan periódusában, amikor úgy tűnt, hogy a Szeged egy kicsit rájuk ment. – Egy olyan kontra volt, amit edzéseken is szoktunk gyakorolni, szerencsére most összejött, jól le tudtuk játszani a létszámfölényes szituációt – mondta a támadó, akinek találata előtt a balatoni tizenhatos előtt pattogott a labda, ebből fordultak. A center elmondta, hogy a cserénél Dragan Vukmir azt kérte, nyugtassák meg a játékot elől, próbálják megtartani a labdákat és gólt szerezni.

Egyáltalán nem volt érdemtelen ez sikerük, hisz az első félidőben három hatalmas ziccert is elhibáztak! A hatodik percben Horváth átadása utáni balról középre lőtt labdáját Takács pont Varga elé paskolta, aki előbb a földön fekvő védőbe, majd a kapu mellé lőtt! A tizenharmadik percben Varga beadását Major fejelte a bal felső sarok mellé, a huszonhetedikben megint Varga volt a feladó, az élesen balról belőtt labdáját a berobbanó Horváth Péter négy méterről fölé bombázta. A másik oldalon ezzel szemben egyetlen Prosser lövést lehetett feljegyezni, melynél Hutvágner kipiszkálta a jobba alsóba tartó löketet. Ez sem akcióból született, inkább szerencse kellett hozzá, mert Géresi jobb oldali beadásánál a Debreceniről lepattanó labdából jutott lehetőséghez.

A szünet után a házigazdák domináltak, ami nem csak a labdabirtoklásban mutatkozott meg, már helyzetig is eljutottak. A hatvanharmadik percben Prosser visszasarkalt labdája után Géresi próbálkozásánál is a helyén volt. A hetvenhetedikben megint Géresi került ziccerbe Bíró kiugratása után, ám eltekerte a játékszert a bal kapufa mellett. Ez már valóban nagy esély volt, ám jött Farkas és eldöntötte a találkozót!

Ez volt a balatoniak ötödik tavaszi bajnokija, háromszor játszottak idegenben és még nem kaptak ki a télen igazolt új szakmai igazgatóval, Dragan Vukmirral. Az öt meccsen nyolc pontot szereztek, náluk több pontot a téli szünetet követően csak négy – MTK Budapest, Diósgyőri VTK, Gyirmót FC Győr, Budafoki MTE – klub gyűjtött!

Merkantil Bank Liga – 22. forduló

Szeged-Csanád Grosics Akadémia – BFC Siófok 0–1 (0–0)

Szeged, Szent Gellért Fórum, 500 néző. Vezette: Takács Tamás (Becséri Gergely, Aradi József)

Szeged-Csanád Grosics Akadémia: Takács J. – Könczey, Szilágyi Z., Tóth B., Beronja (Rédling, 73.p.) – Farkas A. (Haruna, 87.p.), Szatmári L. – Prosser (Bíró B., 73.p.), Gajdos, Kundrák (Kővári, 64.p.) – Géresi. Vezetőedző: Alekszandar Sztevanovics.

BFC Siófok: Hutvágner – Polényi, Horváth M., Debreceni Á., Varga B. – Varjas Z., Szakály A. – Major G. (Hegedűs M., 79.p.), Nyitrai (Volter, 64.p.), Kerezsi (Vágó G., 87.p.) – Horváth P. (Farkas B., 64.p.). Szakmai igazgató: Dragan Vukmir.

Gólszerző: Farkas B. (80.p.)

MESTERMÉRLEG

Alekszandar Sztevanovics: – Ugyanaz történt, mint Dorogon: uraltuk a meccset, rengeteg helyzeteket alakítottunk ki, de azokat kihagytuk, és a futball ilyen: gólt kaptunk. A Szombathelyi Haladás ellen megszereztük a vezetést, és le is zártuk a meccset. A csatárainknak gondjai vannak a gólszerzéssel, de ezeket a hibákat ki tudjuk javítani.

Dragan Vukmir: – Mindkét oldalon voltak helyzetek, mi egy gólt szereztünk, ezzel nyertünk. Nagyon fontos győzelmet arattunk egy küzdelmes meccsen.