A székesfehérváriak egy hosszabb vereségsorozatot szakítottak meg az előző fordulóban, miután idegenben legyőzték a Budapest Honvéd SE együttesét. A meccsen már nem Matthias Zollner ült a kispadon, hanem a helyére kinevezett Alejandro Zubillaga Jimenez, aki addig a másodedzői feladatokat látta el. A somogyiak a huszadik játéknapon, egy a végletekig kiélezett összecsapáson kaptak ki – hosszabbítás után – a Körcsarnokban az Egis Körmendtől.

– Csak egy hajszál választott el minket a győzelemtől, hiszen a kilenc ponttal is a vezettünk, de könnyű ziccerekkel és hármasokkal visszaengedtük őket a meccsbe – mondta Paár Márk. – A végén is meg lehetett volna a második hosszabbítás, de sajnos Bogdán Benedek kosara már időn túl volt.

A fiatal játékos tíz percet kapott a vezetőedzőtől, ami alatt hát pontot – közte egy triplát – dobott, s volt egy-egy támadólepattanója és gólpassza is. – Úgy éreztem, jól ment a játék, a csapat hasznára tudtam lenni – tette hozzá. – Igyekeztem a maximumot kihozni magamból, amíg a pályán voltam.

Paár Márkra két fronton is számít a szakmai stáb, hiszen az U20-as összecsapásokon is rendre szerepet kap, ráadásul kiváló teljesítményt nyújt. – Minden évben, a saját korosztályomban húzóember akarok lenni, s természetesen szeretnék egyre feljebb jutni – emelte ki.

Ezúttal sem vár könnyű feladat a felnőttcsapatra, hiszen az Arconic-Alba Fehérvár otthonában lép pályára.

– Nagyon jó magyar keretük van, több válogatott játékossal, s a légiósok is magas minőséget képviselnek, azaz nehéz mérkőzésre számítunk – hangsúlyozta. – Az utóbbi időben ugyan kisebb hullámvölgyben voltak és edzőt is váltottak. A győzelemhez jó védekezés és több koncentráció, valamint kevesebb eladott labda kell, s a büntetődobásokra is jobban oda kell figyelnünk.