Gólerős támadóval erősítette meg keretét a Kaposvári Rákóczi FC, amely hazacsábította a legutóbb a másodosztályú HR-Rent Kozármislenynél szereplő Hampuk Ádámot, aki a 2021/2022 évadban gólirályi és bajnoki címet szerzett az akkor még harmadosztályú baranyai együttes színeiben.

– Nagyszerű érzés visszatérni – fogalmazott Hampuk Ádám. – Rengeteg régi ismerőssel találkoztam a klubnál: dolgozókkal, illetve egykori edzőimmel és mindenkinek volt hozzá egy kedves szava. A Rákóczi szereplését folyamatosan figyelemmel követtem, sok mérkőzést láttam élőben is, hiszen sok barátom játszott, játszik a csapatban.

A jelenleg 27 éves támadót nem kell bemutatni a kaposvári futballt szeretőknek. A Rákóczinál nevelkedő labdarúgó a korosztályokat végigjárva 2014-ben mutatkozott be a felnőttek között. Az akkor másodosztályban érdekelt csapatban háromszor kezdőként, tízszer pedig csereként jutott szóhoz, de emellett a Ligakupában és a Magyar Kupában is lehetőséget kapott. A Rákóczi megye egybe történő visszasorolását követően is maradt Kaposváron, s 16 góllal segítette aranyéremhez az együttest, ráadásul az osztályozón is fontos gólt szerzett az Ibrány ellen. A következő évadban a harmadosztályban bronzérmet szerzett a kaposváriakkal, majd az NB III. Közép csoportjában szereplő Szentlőrinc csapatához szerződött. A baranyaiaknál két szezon során hatvan mérkőzésen húsz gólt jegyzett, s ezüstérmet szerzett az NB III. Közép csoportjában. Ezt követően egy évadon keresztül a szintén harmadosztályú, de Nyugati csoportos FC Nagykanizsát erősítette, végül visszatért Baranyába, a HR-Rent Kozármisleny csapatához. ahol három szezont töltött. Az Aczél Zoltán vezette mislenyiek a 2021/2022-es idényben veretlenül nyerték meg az NB III. Közép csoportját, s ebből a sikerből oroszlánrészt vállalt Hampuk Ádám, aki mind a 38 bajnoki mérkőzésen kezdőként lépett pályára és 23 góljával a gólkirályi címet is bezsebelte. A másodosztályban már kevesebb lehetőséget kapott, így télen váltott és visszatért Kaposvárra.

– Mindegyik állomáshelyemről csak a pozitív dolgok maradtak meg bennem – mondta Hampuk Ádám. – Amit a Kozármislennyel véghezvittünk az egy hatalmas dolog: veretlenül lettünk bajnokok, minden meccsen kezdőként kaptam lehetőséget, de a Szentlőrinccel is elértünk egy harmadik helyet az NB III.-ban. Kaposvárra visszatérve is hasonlók a céljaim: szeretnék minél többet játszani, minél több gólt szerezni és gólpasszt adni. Úgy gondolom, jó játékosok alkotják a keretet, van potenciál a csapatban. Bízom benne, hogy a játékommal hozzájárulok egy jó szerepléshez.

Hampuk Ádám a felkészülési időszakban már több edzőmérkőzésen pályára lépett a Kaposvári Rákóczi csapatában, illetve már az első gólját is megszerezte az Illés Akadémia U19 ellen.