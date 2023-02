A második félidőben elején viszont az addig kevesebbet mutató paksiak kerültek előnybe, miután Böde Dániel ugratta ki a csereként pályára lépő Ulbert Renátót, aki a jobb alsó sarokba lőtt (0–1). Nem kellett azonban sokat várni a Rákóczi egyenlítésére, hiszen négy perc elteltével Mayer Máté lépett el a védőjétől, majd a kapus mellett is elhúzta a labdát, s önzetlenül passzolt az érkező Kálmán Szilárd elé, aki két méterről az üres kapuba vágta a labdát (1–1). A folytatásban a Rákóczi előtt két ziccert is adódott, azonban az első után Bíró Dominik vágta fölé a labdát három méterről, majd egy szép támadás végén Hampuk Ádám került közeli lövésénél mutatott be bravúrt Balázs József kapus. A hajrába lépve viszont sikerült fordítania a hazaiaknak: egy oldalszabadrúgás után Heil Máté öt méterről fejelt a kapu bal oldalába (2–1). Azonban akárcsak a paksi, a kaposvári vezető gól után is gyorsan jött az egyenlítés, két perccel később ugyanis Böde Dániel védőjével a nyakán is helyzetbe tudott kerülni, majd tíz méterről a kapu jobb oldalába lőtt (2–2).

A Kaposvári Rákóczi FC a paksi fiatalok ellen zárta a felkészülési mérkőzéseinek sorozatát. A nyolc edzőmeccsből a somogyiak ötöt megnyertek, kettőn alulmaradtak, míg az utolsón döntetlent játszottak.

Kaposvári Rákóczi FC–Paksi FC II. 2–2 (0–0)

Kaposvár, Puskin utcai edzőközpont, 60 néző. V.: Cservölgyi.

Kaposvári Rákóczi FC: Mikler D. (Horváth F., a 63. percben) – Borbély Á., Heil, Harsányi, Böndi (Kis-Fónai, a 63. percben) – Perfetto (Ekker, az 55. percben), Szederkényi, Pintér M., Kálmán Sz. (Bíró D., az 55. percben) – Mayer Máté (Teretyényi, a 77. percben), Hampuk. Vezetőedző: Horváth Rudolf.

Paksi FC II.: Balázs J. – Osztermajer, Papp Z., Gregor, Görög – Horváth K., Vancsa, Nagy M., Raffael – Böde, Ribár. Csereként pályára lépett: Kovács F., Ulbert, Ignácz, Tóth K., Skripek, Ádám D., Palóka. Vezetőedző: Kindl István.

Gólszerzők: Kálmán Sz. (az 55. percben), Heil (82. percben), illetve Ulbert (az 51. percben), Böde (a 84. percben).