CSURGÓI KK - HSA NEKA 26-24

(16–15)

CSURGÓ: Holló – Gebhardt 3, Krecic 2, Krszmancsics 5 (2)., Szeitl E. 3 , Gábor M. 1, Spruk.Csere: FÜSTÖS Á. (kapus), Tóth Á. , ROTIM 7 , BORSOS , Herceg 2, Skol, Vasvári ,MARKEZ 3, Bazsó. Edző: Baranyai Norbert

HSA NEKA: PALASICS – Krakovszky Zs. 3, ÁCS P.3 , Sztraka. 2, PAPP T. 2, Tárnoki, TEMESVÁRI 1. Csere: Deményi (kapus), Dobi 1, Kovács T. 3, Karai, Dely 3, Viski, Sisa 2, Krakovszky B. 1, Szilágyi Benjamin 3 . Edző: Sótonyi László

Csurgó, Sótonyi László Sportcsarnok, 600 néző. V: Andorka Miklós- Hucker Róbert.

Az eredmény alakulása. 6. perc: 3–4. 10. p.: 4–7. 22. p.: 10–10. 26.p.: 14–11. 35. p.: 18–17. 43.p.: 20–20. 52. p.: 23–23. 58. p.: 24–23.

Kiállítások: 10, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 5/2, ill. 3/3

Nagy várakozás előzte meg a somogyi rangadót, hiszen a fiatal akadémisták hatalmas küzdők, míg a Csurgó a remek védekezéséről híres rutinos együttes. A hazai gárda kezdte jobban a találkozót de Szilágyi, Sztraka, Ács és Krakovszki Zsolt is eredményes volt, így nagyon gyorsan az akadémistáknál volt az előny. Palasics is bemutatkozott a csurgói közönségnek, amikor hárította Krszmancsics büntetőjét. Baranyai Norbert tanítványait nem olyan fából faragták, hogy feladják a harcot, és zsínórban lőtt három találatukkal egyenlítettek, majd a vezetést is átvették. Sótonyi László időkérése jókor jött, hiszen Dely és Kovács találataival egy gólra zárkóztak a fiatalok, így nyitott maradt a mérkőzés.

A második játékrész Palasics bravúrjaival indult, nehéz volt bevenni a kapuját.Herceg találatával tartani tudta az előnyét a hazai gárda, de a fiatalok nem csak kiegyenlítettek, hanem a vezetést is átvették. Baranyai Norbert időkérése épp időbe jött, annak ellenére, hogy a 7 a 6 elleni játék nem jött be, és az utolsó 10 perc Csurgói hátránnyal indult. Rotimék hatalmas hajrát nyitottak és egy 5:0-s szériával kilenc perces gólcsendre ítélték a vendégeket. Bár némi izgalmat tartogatott az utolsó pár perc, valójában nem forgott veszélyben a hazaiak győzelme.

Edzői értékelések:

Baranyai Norbert: – Megilletődötten kezdtük a találkozót és a fiatal ellenfelünk nagy iramot diktált. Kezdetben nem találtuk a nyitott védekezés ellenszerét, de visszajöttünk a mérkőzésbe és nagyot küzdöttünk az egész találkozón. Nagy tanulsága a találkozónak, hogy a következő mérkőzéseken jobban kell koncentrálnunk arra, hogy pontosabbak legyenek a támadásaink.

Sótonyi László: – Erős küzdelmes mérkőzést vártam, ami valóra is vált. A téli felkészülésünk jól sikerült, fizikálisan teljesen ott tartunk amire számítottam. Többször tetszetősen, szépen játszottunk és utolsó pillanatig hajtottunk, ez bíztató a következő mérkőzésekre.