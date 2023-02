Harmadszor csapott össze a két együttes a szezonban, a megelőző két találkozón már az első félidőben állva hagyta ellenfelét a HSA NEKA, mely nyolc találatot engedélyezett ellenfelének a nyitó játékrészben, így az otthoni bajnokin hét, legutóbbi idegenbeli Magyar Kupa-meccsen pedig hatgólos előnyt szerzett a szünetre, ami döntő volt a végeredmény szempontjából. Ezúttal nem ez a forgatókönyv valósult meg, most a második félidőben hengereltek a vendégek.

Nem volt jó napjuk a hazai kapusoknak, Gjorgjeski nem találkozott a labdával, Váczi is mindössze négy védéssel zárt, amit letudott tizenöt perc alatt, ráadásul a harmincötödik percben Papp Bencét elvesztették sérülés miatt, majd tíz perccel a vége előtt Dávid gyűjtötte be harmadik kiállítását és kapott piros lapot. A kalászi bajt tovább tetézte Sztraka, illetve Dely! Az előbbi sebességét nem tudták követni Mikhalinék, remekül irányított, hat lövésből öt gólt szerzett, az utóbbi pedig élvonalbeli pályafutása legjobb támadójátékát nyújtotta ezzel a hét góllal, melyet nyolc kísérletből ért el. Ezúttal is igazolta Dely, nem csak a védekezésben, hanem támadásban is számíthat rá Sótonyi László vezetőedző.

A két korábbi vereségből tanulva ezúttal feltűnően agresszívan kezdett a CYEB–Budakalász, a tizedik percben időt kellett kérnie, háromgólos hátrányban Sótonyi Lászlónak. Nem volt igazán nagy baj, az ellenük megítélt három technikai hiba volt az, ami jelentősen hozzájárult ehhez a különbséghez. A balatoniak az első félidőben végig ott loholtak a keményen játszó házigazdák nyakán, négy lehetőségük is volt az egyenlítésre, ám mindegyiket elszalasztották, melyből kétszer nem tudtak üres kapus gólt szerzeni, vagy rövid volt a labda, vagy hosszú...

A szünetben Sótonyi edzőnek sikerült rendezni a sorokat, tanítványai a negyvennegyedik perctől végig vezetve nyertek! Sinkovits gólja után még minimális hátrányban voltak (18–17) a negyvenegyedik percben, amikor egy 5–0-ás sorozattal maguk javára fordították a találkozót Papp, Sztraka, Krakovszki Bence egy-egy, illetve Szilágyi két találatával (18–22) és innen már nem volt visszaút a házigazdáknak!

– Óriási nagy csata zajlott a pályán, az első félidőben hellyel-közzel jól játszottunk, volt lehetőségünk a négygólos vezetésre is, de nem tudtuk leszakítani a vendégeket. A Magyar Kupában elszenvedett fájó vereség után szerettünk volna nyerni, de a második játékrész abszolút nem úgy alakult, ahogy elterveztük. Gratulálok a bogláriaknak, megérdemelten győztek, mondta Csoknyai István.

– Büszke vagyok a csapatomra, fejben erősek voltunk, a játékosaim az elmúlt időszakban extrát hoznak, túlteljesítik az elvárásokat. Hétről hétre komoly munkát teszünk bele a felkészülésbe, és a fiúk számára sem az a tét már, hogy bennmaradunk-e az NB I-ben, hanem, hogy meddig juthatunk el, értékelte a mérkőzést Sótonyi László.

K&H férfi kézilabda liga – 16. forduló

CYEB–Budakalász – HSA NEKA 24–29 (13–12)

Budakalász, Budakalászi Sportcsarnok, 300 néző. Vezette: Horváth Péter, Marton Balázs

CYEB–Budakalász: Váczi D. – Varjú 2, Sinkovits 7, Kiss B. 3, Mikhalin 4, Juric-Grgic 1 (1), Kovács D. 3. Csere: Gjorgjeski (kapus), Dávid M., Koncz, Maracskó, Papp B. 3, Vrhovina 1. Vezetőedző: Csoknyai István

HSA NEKA: Deményi – Krakovszki Zs. 1, Temesvári, Sztraka 5, Papp T. 3, Kovács T. 2, Krakovszki B. 2 (1). Csere: Palasics (kapus), Dely 7, Sisa 3, Ács P., Karai 1, Szilágyi B. 5 (4), Dobi. Vezetőedző: Sótonyi László

Kiállítások: 16 perc (10 perc), illetve 6 perc (4 perc)

Hétméteresek: 2/1 (–), illetve 5/5 (1/1)

Piros lap: Dávid Máté (CYEB–Budakalász – 51.p. – harmadik kétperces kiállítást követően)