A bajnoki alapszakaszt záró kazincbarcikai fellépést kihagyta a januárban érkezett Baróti Árpád. El kell ismerni, ez a húzás nagyon bejött: így nem tudtak (kellően) felkészülni a semlegesítésére.

A kupadöntő első meccsén villámrajtot vett a házigazda Fino-Kaposvár alakulata, így már 9–3-nál kénytelen volt megszakítani a játékot időkéréssel Toronyai Miklós, a barcikaiaik mestere. A nyitó játszma további részében sem változott a játék képe: a hazaiak diktálták a tempót, s Baróti Árpád tett végül pontot az első felvonás végére.

A második játékrészre aztán összekapta magát a Vegyész alakulata, és eleinte ők vezettek. A Fino 10–10-nél érte utol őket, majd kis idő elteltével a vezetést is átvették. Bár a vendégek két játszmalabdát is hárítottak 24–23-ra alakítva így az állást, ám Baróti Árpád ismét megvillant, s máris cserélhettek térfelet a küzdő felek. Baróti az első felvonásban szerzett hat pontjához a másodikban újabb nyolcat tett hozzá – már ekkor(a) eldőlt, hogy a meccs pontkirálya ő lesz –, s a kubai légiós, Quevedo Hernández Hermes is elkezdte szorgosan termelni a pontokat.

A harmadik, utolsó felvonásban csak a szett közepéig tudta tartani a lépést a Finóval a Vegyész. Ekkor a másik kubai légiósunk, Lescay Favier Tomas Alejandro mutatta meg egymás után kétszer is, hogy milyen hatásos és bámulatos blokkokra képes. A másik kaposvári center, Iván Bence is pontosan játszott és célzott, a januárban érkezett cseh feladó, Lubos Bartunek – amellett, hogy remekül mozgatta csapatát – szinte hibátlanul nyitott, s Bögöly Gábor is fontos pontokat szerzett. A csapatkapitány, az amúgy liberó Bozóki Bence is mondhatni hiba nélkül tette a dolgát, a csereként érkezett Tóth Kristóf pedig ásszal mutatkozott be az ellennek. A meccs legvégén kapott lehetőséget a GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika egyik külföldi jáékosa, Maksymili Maurycy Warzywoda, aki gyaníthatóan új rekordot állított fel a régi kaposvári városi sportcsarnokban. Szerválni küldték be, ám nem a Fino térfelét, hanem a hálót szaggatta, vagyis mínuszban zárta a szerda esti kupameccset.

A visszavágót egy hét múlva, február 15-én, szerdán 19 órakor játszák a borsodi kisvárosban, s a párharc győztese jut majd be a Magyar Kupa fináléjába.

Fino-Kaposvár–GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika 3–0 (16, 23, 19)

Kaposvár, Városi Sportcsarnok, 300 néző. Vezette: Halász E., Halász T.

Fino-Kaposvár: Bartunek (4), Quevedo (13), Iván B. (7), Baróti (18), Bögöly (4), Lescay (6). Csere: Bozóki (liberó), Tóth K. (1). Vezetőedző: Szlobodan Prakljacsics. Edző: Demeter András György.

GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika: Páez (4), Blázsovics (7), Juhász P. (8), Szabó D. (8), Reffatti (10), Tarabus (4). Csere: Kiss M. (liberó), Budai B. (liberó), Csoma (1), Moraes (1), Péter B. (–), Warzywoda (–). Vezetőedző: Toronyai Miklós. Edző: Dudás András.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 3–0, 5–2, 7–2, 10–4, 15–7, 15–10, 18–10, 20–13, 24–15, 25–16 (21 perc).

2. játszma: 2–5, 7–10, 10–10, 13–13, 14–15, 20–17, 24–21, 25–23 (26 perc).

3. játszma: 5–3, 6–6, 10–9, 15–14, 18–14, 20–16, 24–18, 25–19 (22 perc).