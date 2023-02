A harmadik felvonás nagy küzdelmet és kevés pontot hozott, de a lényeg az volt, hogy a vendéglátónál volt az előny, mely nagyobb is lehetett volna, ha nem hibáznak annyi büntetőt. A negyed nagy tripla-párbajjal és kétpontos hazai előnnyel zárult. Brown vágott be két nagyon fontos távolit a zárószakasz elején, jött is Kocsis Tamás időkérése. Nagy csata zajlott a pályán, mindkét együttes jól védekezett, ám a támadásokba sok hiba csúszott. Hiába szereztek kisebb előnyt a Kometa kosarasai, elég volt egy-két elpuskázott lehetőség, máris ott voltak a nyakukon a körmendiek. Edwards ugyan egyenlített, de Gabric trojkája után, egy perccel a vége előtt 72–69 állt az eredményjelzőn. Kimaradt itt is, ott is, egy-egy lehetőség; 16 másodperc volt már csak hátra, amikor a vasiak támadhattak, Chambers erőszakolt ki egy faultot Parsonson, amiért hármat dobhatott, s mindegyiket értékesítette. Brown kígyózott végig a pályán és dobott ziccert, Chambers is így tett, következhetett tehát a hosszabbítás.

Az öt percig tartó ráadás is óriási izgalmakat hozott, felváltva estek a pontok, két másodperccel a vége előtt egy Omenaka-zsákolással kerültek előnybe a vendégek, a túl oldalon Bogdán bedobta ugyan a közelit, ám már sajnos időn túl, így a Körmend nyerte a találkozót.

Kometa Kaposvári KK–Egis Körmend 87–89 (17–26, 22–9, 14–16, 21–23, 13–15) – hosszabbítás után

Kaposvári Városi Sportcsarnok, 1150 néző. V.: Benczur Tamás, Goda László, Makrai Márton.

Kometa Kaposvári KK: Brown (19/9), Aris (11/3), Puska B. (-), Gabric (18/12), Hughes (15). Csere: Paár M. (7/3), Parsons (10), Halmai D. (1), Hendlein R. (2), Bogdán B. (4/3). Vezetőedző: Ivan Rudez. Edzők: Szőke Balázs és Filipovics Gordan.

Egis Körmend: Chambers (25/9), Edwards (11/3), Ferencz (3/3), Durázi (17/6) Omenaka (8). Csere: Cakarun (9), Kiss M. (3/3), Mitchell (12/6), Balogh M. (1). Vezetőedző: Kocsis Tamás, edző: Németh Levente.

A mérkőzés alakulása.

2. perc: 4–0, 5. perc: 9–7, 6. perc: 9–15, 8. perc: 11–19, 10. perc: 17–26, 12. perc: 19–26, 14. perc: 26–26, 17. perc: 31–30, 20. perc: 39–35, 22. perc: 41–37, 24. perc: 43–39, 26. perc: 46–44, 31. perc: 58–53, 35. perc: 63–58, 38. perc: 69–63, 40. perc: 74–74, 42. perc: 78–79, 45. perc: 87–89.

Kipontozódott: Edwards a 43. percben.