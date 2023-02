Az augusztus 1 és 11 között magyar–horvát közös rendezésű U19-es leányröplabda-világbajnokság több szempontból is történelmi jelentőségű: a sportág történetében első alkalommal tartanak vb-t Magyarországon, emellett pedig húsz év után először szerepelhet világbajnokságon magyar korosztályos válogatott. Az már biztossá vált, hogy szövetségi edzőként Kőnig Gábor irányítja a lányokat. A Vasas szakembere az elmúlt években két korosztályos Eb-n vett részt a nemzeti csapattal: 2021-ben az U16-os kontinenstornán a hetedik, a tavalyi U17-es Eb-n pedig a 10. helyen zártak.

– Amikor legelőször felvetődött, hogy nagy esély van rá, hogy társházigazdaként mi rendezhetjük a világbajnokságot, kicsit szkeptikusan álltam hozzá – kezdte Kőnig Gábor. – Hatalmas presztízsű eseményről beszélünk, óriási szervezőmunkát igényel ennek a lebonyolítása. Azonban a legnagyobb örömünkre végül ez valóban megtörtént, és elnyertük a rendezés jogát, ami nagyon nagy lehetőség a válogatottnak.

Tavaly ősszel a nemzetközi szövetség egységesítette a korosztályokat, így a leányszakágban az eddigi U18-as és U20-as vb-k helyett 2023-tól U19-es és U21-es korcsoportnak tartanak világbajnokságot. Emellett az is különlegessé teszi a részben hazai tornát, hogy 16-ról 24-re emelkedik a részt vevők száma.

– Az FIVB döntésének értelmében a fiúkorosztályokhoz igazították a lányokét, ez pedig azt eredményezi az esetünkben, hogy amíg az elmúlt években én a 2006–2007-es korosztályt irányítottam az Eb-ken, ez most hirtelen megváltozik, és a vb-n az egy évvel idősebbek szerepelhetnek – mondta a válogatott szövetségi edzője. – Ráadásul a világbajnokság mezőnye – közte például a brazilokkal és az amerikaiakkal is – jóval erősebb lesz, mint az Európa-bajnokságoké, szóval több szempontból is nagy kihívást jelent ez a mostani torna. Egyelőre a tervezési fázisban jár a munka, felmérjük, hogy kikre számíthatunk a keretben, s még a szövetség vezetőségével is zajlanak az egyeztetések a felkészülés pontos programjáról.

Ez mellett a szerbekkel közösen július 11. és 22. között Békéscsabán rendezik meg az U17-es leány-Eb-t.