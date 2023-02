Volt miért visszavágnia a Kaposvári NRC gárdájának, mivel decemberben, hazai pályán az UTE együttesétől szenvedtek 3–1-es vereséget. Sokat nem is tudott pihenni a Kaposvár, hiszen a hét közepén lejátszott kupavisszavágó után három nap múlva már következett is az újpesti összecsapás.

A találkozó elején egyértelmű hazai fölény volt látható, sok hibát vétettek a somogyiak, az első pontjukat is csak egy rontott nyitásból szerezték. Egy ötpontos újpesti vezetés után bár elkezdték a vendégek a pontgyártást, de az egyenlítés és a fordítás még váratott magára. A KNRC-nek sok beleszólása nem is volt a meccsbe, az UTE végig vezetve, egészséges előnnyel húzta be az első szettet.

A fordulás után sem veszített a lendületes játékából az ellenfél, de immáron a vendégek is magabiztosabban tértek vissza a pályára, olyannyira, hogy 5–5-ös állás után zsinórban hat egységet szereztek. Sokkal lelkesebben játszottak, mint előtte, a 8–11-es állás után kialakult hárompontos különbséget pedig végig tartani tudták, így sikerült egyenlíteniük a kaposváriaknak.

A folytatásban is felváltva estek a pontok, egyelőre nem lehetett különbséget tenni a két együttes játéka között. Azonban egy négyes sorozatot produkáltak a hazaiak, ezért Vincent Lacombe időt is kért, de ez nem zavarta meg az ellenfelet. 19–17-nél még volt remény az egyenlítésre, de ismét elhúztak néggyel az újpestiek, teljesen szétesett a kaposváriak játéka, így az UTE nyugodtan és magabiztosan került újra előnybe.

Továbbra is sok hibával játszottak a vendégek, ezt az ellenfél pedig kegyetlenül kihasználta. Míg az Újpest pörgősen játszott, addig a Kaposvár nem volt a leglelkesebb és csak keresték magukat a pályán. Ám foggal-körömmel harcoltak az újabb egyenlítésért, így fel is zárkóztak egy egységre. De mindhiába, a véghajrában az UTE hibázott kevesebbet és küzdött keményebben, így a KNRC idegenben is kikapott 3–1-re az ellenfelétől. A kaposvári csapat vezetőedzője Vincent Lacombe a mérkőzés után csalódottan nyilatkozott. – Szégyellem magam a csapat nevében. Nulla küzdés volt a csapatban, ez az Extraligában megengedhetetlen, fogalmazott a tréner.

UTE–Kaposvári NRC 3–1 (16, –21, 20, 23)

UTE Csarnok, Budapest, 320 néző. Vezette: Bátkai-Katona, Kiss.

UTE: Hiruela (11), Kilyénfalvi (13), Kindelan (14), Tarin (20), Woock (7), Boskó (3). Csere: Baksa (liberó), Goodwin (-), Sziládi (1), Ambrosio (1). Vezetőedző: Horváth András.

KNRC: Godó (6), Gyimes (11), Maggioni (5), Szedmák (15), Bodovics (4), Ubavic (14). Csere: Radnai (liberó), Hegyi (-), Budai (-), Rády (-), Renko-Ilic (1). Vezetőedző: Vincent Lacombe.