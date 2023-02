Elkezdte a felkészülést a márciusi Európa-bajnokság elitkörére a magyar U19-es labdarúgó válogatott. A Szélesi Zoltán szövetségi edző irányította gárda vasárnap Izraelbe utazott, ahol két mérkőzésen is pályára lépett a helyiek, szintén elitkörös nemzeti csapata ellen. A túrára meghívót kapott Heil Máté, a Kaposvári Rákóczi FC, illetve Nagy-Kolozsvári Dániel, a BFC Siófok labdarúgója is. Az első találkozón a mieink egy új taktikával, háromvédős rendszerrel próbálkoztak, de az újítás ellenére is igen stabil játékkal rukkolt elő nemzeti csapatunk, főként a második félidőben történt cseréket követően, amikor Nagy-Kolozsvári Dániel is lehetőséget kapott. Magyar helyzetek főként kontrák után alakultak ki, azonban ezek rendre kimaradtak, így egy, a hajrában esett gól a hazaiak javára döntötte el az előkészületi találkozót.

– Egy lendületes, jó iramú, színvonalas mérkőzést játszottunk – értékelte az első összecsapást a Magyar labdarúgó Szövetség honlapján Szélesi Zoltán szövetségi edző. – Az eredmény ismeretében persze ez nem jön át, de a srácok az új felállás ellenére nagyon szépen teljesítettek, rendkívül elszántak voltak. Ez természetesen alapvető elvárás velük szemben, de nagyon elégedett vagyok azzal, hogy a játékosok végrehajtották az előzetesen megbeszélteket. Stabilan védekeztünk és agresszívan játszottunk, félidőnként 5-6 kontrát is vezettünk. A helyzetkihasználásban még fejlődnünk kell, de egyértelműen látszik az előrelépés a csapat játékán. Büszke vagyok a fiúkra, van miből építkeznünk a második mérkőzésre.

Izrael–Magyarország 1–0 (0–0)

Magyarország: Pécsi Ármin – Polyák Kristóf, Lénárt Gábor, Babós Levente (Nagy Zoltán, a szünetben) – Bodnár Gergő (Deákovits Richárd, a szünetben), Kocsis Dominik (Nagy-Kolozsvári Dániel, a 73. percben), Szűcs Tamás (Tuboly Máté, a 87. percben), Bakti Balázs (Tóth Rajmund, a 73. percben), Krajcsovics Ábel (Molnár Adin, a 87. percben) – Kállai Zalán (Rácz Balázs, a 73. percben), Jurek Gábor (Babos Bence, a 87. percben). Szövetségi edző: Szélesi Zoltán.

Szélesi Zoltán a második, csütörtöki mérkőzésre jelentősen megváltoztatott összeállításban küldte pályára, csapatát, azonban így a válogatott nem tudta a keddi találkozóhoz hasonló stabilitást nyújtani. A félidőben hat változtatást is eszközölt a szövetségi edző, becserélte Heil Mátét is, de válogatottunk játéka ezt követően sem javult fel számottevően, sőt, az ellenfél a második játékrészben is betalált, így 2–0-ás győzelmet aratott.

– A második mérkőzésnek egy teljesen átrotált kezdővel vágtunk neki, amivel az volt a célunk, hogy megnézzük, mely játékosokra számíthatunk a későbbiekben – mondta a szövetség honlapjának Szélesi Zoltán. – Sajnos nem sikerült azt a színvonalat hoznunk, amelyet az első találkozón, sok volt a technikai hiba, és az eltervezett taktikát sem sikerült végrehajtani. Összességében nem vagyok elégedett a csapat teljesítményével.

Izrael–Magyarország 2–0 (1–0)

Magyarország: Mergl Szabolcs (Dala Martin, a szünetben) – Győri Ábel (Babós Levente, a szünetben), Lénárt Gábor (Heil Máté, a szünetben), Nagy Zoltán – Deákovits Richárd (Kállai Zalán, a szünetben), Tóth Rajmund, Nagy-Kolozsvári Dániel (Kocsis Dominik, a szünetben), Tuboly Máté, Molnár Adin (Krajcsovics Ábel, az 59. percben) – Rácz Balázs (Jurek Gábor, a szünetben), Babos Bence (Bakti Balázs, az 59. percben). Szövetségi edző: Szélesi Zoltán.