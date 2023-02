Nem győzni járnak a balatoniak Szombathelyre, ahol az eddig huszonhárom vendégjátékukból mindössze haton diadalmaskodtak. Ráadásul ebben a szezonban tizenegy bajnokiból csak Kazincbarcikán és Dorogon sikerült győzniük a balatoniaknak, akinél kevesebb pontot idegenben csak az utóbbi, sereghajtó szerzett, hetet. Míg a somogyiak kétszer nyertek vendégként, a vasiak ugyanennyiszer kaptak ki otthon, csak a Szeged-Csanád Grosics Akadémia és a Nyíregyháza Spartacus FC távozott tőlük három ponttal. Nem kérdéses, hogy bravúr lenne egy esetleges siker Szakályéktól, akinek minden pontra nagy szükségük van, hisz óriási a tülekedés a hátsó régióban! A kieső helyen álló HR-RENT Kozármislenyt mindössze tíz pont választja el a nyolcadik ETO FC Győrtől és még mindig van hátra tizenöt forduló. Az edzőváltáson áteső Kazincbarcikát kivéve minden kiesés, vagy osztályzó elkerüléséért harcoló klub szerzett az eddigi három tavaszi forduló alatt legalább két pontot, a Budafoki MTE hatot is, a Nyíregyháza pedig ötöt és még veretlen. A balatoniak a télen érkező új szakmai igazgatóval, Dragan Vukmirral négynél tartanak, köszönhetően a legutóbbi, ETO FC Győr elleni hazai vereségüknek (0–1), mely a hetedik olyan találkozójuk volt a bajnokságban, amikor nem tudtak betalálni.

Nem a balatoniaknak kedvez ugyan a statisztika, ám a legutóbbi két egymás elleni meccset mégis ők nyerték 2–1 arányban, ősszel a Révész Géza utcában Eördögh és Szakály Attila góljaival, 2021 novemberében Szombathelyen pedig Jagodics és Deutsch találataival. Jó lenne ezt a nyerő szériát nem megszakítani...

– Egy jól védekező ellenféllel játszunk, mely várja a megfelelő alkalmat a kontrázásra – jellemezte a balatoniakat Michal Hipp, a Haladás trénere a Zöld 11 magazinban. – Nekünk az a feladatunk, hogy feltörjük a hátsó alakzatukat és gólokat szerezzünk. Az utóbbi viszont nem mindig sikerül nekik, hisz három tavaszi meccsükből kettőn – Nyíregyháza, Szeged – is gólképtelenek voltak és kikaptak! A Haladás elleni siker receptjének egyik fontos összetevője; ne kapj gólt! Nyolc vereségük van ebben a szezonban, ebből hét rúgott gól nélküli. Egyedül a Siófok volt képes legyőzni őket úgy, hogy be tudtak találni, ráadásul hátrányból fordítottak ellenük!



– A Balaton-parti társulat hosszú évek óta stabil középcsapat a másodosztályban, játszós együttes, azaz nem csak elrontani akarják a focit – nyilatkozta Nyíri Vince, a zöld–fehérek középpályása. – Nekünk a saját elképzelésünket kell ráerőltetni a sárga–kékekre: már az ellenfél térfelén igyekszünk labdát szerezni, nyomást kell gyakorolnunk az ellenfélre. Mindenképpen nyerni akarunk, valamennyien csakis a győzelmet tartjuk elfogadható eredménynek.

Hegedűs: megtisztelő a Siófok mezét magamra ölteni.

Remélem jó játékkal, gólokkal, gólpasszokkal tudom segíteni a csapatot, de a legfontosabb, hogy a lehető legtöbb győzelmet arassuk és ezáltal megörvendeztessük a szurkolókat – nyilatkozta a BFC Siófok honlapján a klub új igazolása, Hegedűs Márk, aki azt is elmondta; a Siófok egy nagy múltú klub, megtiszteltetés a mezét magára öltenie. A huszonnégy éves labdarúgó – Makraihoz hasonlóan -Pécsről érkezett a Balaton partjára, hatvanhét másodosztályú találkozón szerepelt eddig és kilenc gólig jutott, ebben a szezonban viszont nem sok játékperc van a lábában, hat bajnokin 135 percet játszott. Siófoki szempontból a legemlékezetesebb meccse 2020 októberében volt, mikor győztes gólt külsőzött tizenkét méterről a Hutvágnernak egy kapu előtti lepattanóból. - Kiélezett összecsapásra számítok, a Haladás egy masszív csapat – mondta. - Nem egyszerű ott nyerni, de mindenképp azért megyünk, az a célunk. Szervezettséggel és megfelelő hozzáállással szerintem el tudjuk hozni a három pontot.