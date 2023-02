Illetve az elmúlt hetek nagyszerű teljesítménye is meghívót ért a Siófok KC együttesénél, két játékos, Debreczeni-Klivinyi Kinga és Papp Nikolett is a kerettel készülhet. A tíz bajnoki mérkőzés alatt Debreczeni-Klivinyi negyvenhárom, míg Papp negyvenöt találatnál jár.

– Az Európa-bajnokság után először találkozik majd a magyar válogatott, Németországban a házigazdák, valamint a lengyelek ellen lépünk pályára, amely ideális felkészülés az áprilisi, Izland elleni világbajnoki selejtezőre – mondta el Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány. – Újra ott lesz velünk Bíró Blanka, örömteli, hogy sérüléséből felépült, az év vége óta hétről hétre pályára lép. Az első három napban velünk gyakorol majd Cirjenics-Kovacsics Anikó is, a célunk, hogy visszaépítsük őt a csapatba, hiszen hosszú távon számítunk rá.

A magyar női válogatott kerete: kapusok: Bíró Bianka (FTC), Janurik Kinga (FTC), Szikora Melinda (SG BBM Bietigheim), jobbszélsők: Győri-Lukács Viktória (Győri ETO), Töpfner Alexandra (DVSC Schaeffler), jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Albek Anna (Motherson-Mosonmagyaróvári KC), Papp Nikolett (Siófok KC), irányítók: Vámos Petra (DVSC Schaeffler), Kuczora Csenge (Praktiker-Vác), Cirjenics-Kovacsics Anikó (FTC), beállók: Bordás Réka (DVSC Schaeffler), Füzi-Tóvizi Petra (DVSC Schaeffler), Pásztor Noémi (Motherson-Mosonmagyaróvári KC), balátlövők: Debreczeni-Klivinyi Kinga (Siófok KC), Kácsor Gréta (DVSC Schaeffler), Szöllősi-Zácsik Szandra (FTC), balszélsők: Márton Gréta (FTC), Schatzl Nadine (Győri ETO). Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir.

Áprilisban játssza világbajnoki selejtezőjét Magyarország Izland ellen, s a párharc győztese jut ki a november 30.-december 17. között sorra kerülő dán-norvég közös rendezésű világbajnokságra.